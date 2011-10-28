-Düren: Maç ligin ilk derbisine yakıştı İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Beşiktaş Kulübü Basın sözcüsü Mete Düren, 2-2 berabere tamamlanan Fenerbahçe maçının, derbiye yakışır şekilde bittiğini söyledi. Düren, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Öncelikle stadımızı şereflendiren Bakanımız Suat Kılıç'a teşekkür ediyoruz'' derken, karşılaşmaya ilişkin olarak ise şunları kaydetti: ''Güzel maç oldu. Galip gelmek isterdik. İki takımın da sıkıntıları var. Ancak, takım olma yolunda ilerlediğimizi görmek bizi sevindiren bir konu oldu. Sahadaki oyun skora yansıdı. Zaman zaman Fenerbahçe etkili oldu, zaman zaman Beşiktaş etkiliydi. Takımdaki yardımlaşma bizi mutlu etti. Ancak, son dakikalardaki konsantrasyon sorunumuzu Avrupa ve ligde henüz giderebilmiş değiliz. Bunu gerçekleştirirsek daha iyi sonuçlar alacağız.'' Düren, takımın ikinci golünde Almeida ile Quaresma'nın takımdan ayrı sevinmesinin hatırlatılması üzerine, ''Golü atan asist yapana sarılır. Burada pasaport sorunu yok'' dedi. Mete Düren, maçın hakemi Fırat Aydınus'u başarılı bulduğunu belirterek, Aydınus'un skoru etkileyecek hatalı kararlar vermediğini dile getirdi. -''Maçın başında arzu etmediğimiz olaylar...'' - Düren, maçın başında Fenerbahçeli taraftarların normal kapıdan girmeyip tribünün altındaki koridorlardan stada girmelerini eleştirdi. Yaşanan olayın arzu etmedikleri bir konu olduğunu ifade eden Düren, ''Vahim olaylar gelişebilirdi. Açıklama bekliyoruz. Ucuz atlatıldı. Maçın duracağı kadar vahim olaylar yaşandı'' diye konuştu. Fenerbahçeli taraftarların stada nasıl bu şekilde girebildiği konusunda ise, ''O kapının normal açılarak o güruhun içeri girmesi mümkün değil. Kapılar kırılarak içeri girdiler. Kapatılacak bir olay değil'' yanıtını verdi. Mete Düren, rakip taraftarın maça alınmaması yönündeki karar üzerine ise şunları söyledi: ''Ne federasyon, ne emniyetin bu konuda bir direktifi oldu. İki kulübün yaşanan olağanüstü olaylar nedeniyle yaşadığı kaygılar üzerine bu karar alınmıştı. Ancak, bugün iki takım taraftarının saygı dolu yaklaşımları, barışçıl söylemleri, iki kulüp yönetiminin karardan geri atmasına neden olmuştur. Hayırlı işe vesile olacaktı. Ancak yaşanan olaylar kaygıların doğru olduğunu ortaya çıkardı. 2 bin küsur taraftarın kapıları kırarak açması, soruşturulması gereken bir konu. İki kulübün aldığı karara federasyon da uydu. Çok güzel seyir olmasını bekliyorduk, ancak olmadı.'' Bu arada, eşiyle stattan ayrılan Beşiktaş Kulübü Yıldırım Demirören'e bir taraftar, teknik direktör Carlos Carvalhal nedeniyle tepki gösterdi. -Aurelio Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Aurelio ise maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, takım olarak daha iyi işler yapmaya başladıklarını kaydederek, ''Sonuçta Fenerbahçe'yle oynuyorsunuz, bir derbi maçı. Çok iyi konsantre olmayı gerektiriyor. Bugün yaptığımız hatadan 2 gol yedik, konsantre eksikliğinden 88. dakikada kalemizde golü gördük'' dedi. Yedikleri ikinci golde fazla pozisyonla ilgili konuşmaya gerek olmadığını anlatan Aurelio, ''Nerede hata yaptığımızı görmeliyiz. Berabere kaldığımızda hep beraber berabere kaldık. Kazansaydık da hep birlikte kazanacaktık. Bizim yapmamız gereken hatalarımız üzerine çalışmak. Çünkü, neyi nasıl yapıyorsak hep beraber yapıyoruz'' ifadesini kullandı. İsmail Köybaşı ise, ''Gönül isterdik ki, 2-1 galip gelelim. Yediğimiz gol sonucunda maçı beraberlikle bitirmek zorunda kaldık. Önümüzdeki Sivasspor karşılaşmasına konsantre olup, o maçı kazanacağız'' diye konuştu.