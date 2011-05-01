-DÜREN: HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, Galatasaray ile yaptıkları derbi maçını ikinci yarıdaki etkili mücadeleleriyle kazandıklarını söyledi. Düren, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçmiş yıllara nazaran iki takımın da bir derbi mücadelesine motive olmadan çıktığını belirterek, ''Ancak derbinin 100 yıllık mazisine saygı göstermek gerekiyor. İlk yarı maç ortadaydı, ikinci yarı derbiye saygı göstermek isteyen taraf Beşiktaş'tı. Prestijin yanında cezasız ve sakalıklık olmadan maçı bitirmek de önemliydi. Bizim asıl hedefimiz Türkiye Kupası'' diye konuştu. Galatasaray ile oynanan maçta sakatlıkların da yaşandığını dile getiren Düren, ''İsmail'in maç sırasında adalesinde birinci derece gerilme oldu. Bursaspor maçında oynayamayacak. Ama kupa maçı finalinde oynayabileceğini düşünüyorum. Quaresma'ya da darbe geldi. Ancak ciddi bir durumu yok'' ifadelerini kullandı. -GUTİ'NİN TAVRI- Mete Düren, maçta oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine gelmeden soyunma odasına giden Guti'nin sergilediği davranışı da değinerek, ''Hiçbir oyuncu mutlu çıkmaz. Guti'nin kendine has tavırları var. Çok oyuncu yedek kulübesine gitmeden soyunma odasına gitmiştir'' dedi. -NİHAT'IN DURUMU- Düren, Konyaspor maçında Quaresma ile yaşadığı tartışmanın yanı sıra bir gazeteciyle polemiğe giren Nihat'ın kendi kariyeri konusunda henüz bir karar almadığını söyledi. Nihat'ın kafasının karışık olduğunu kaydeden Düren, ''Böyle nitelikli oyuncular, kendilerinden bekleneni yerine getiremediğinde demoralize olabiliyorlar. Nihat tabii ki kariyeriyle ilgili bir karar alabilir. Böyle bir karar alırsa değerlendiririz. Nihat'ın kafasının karışık olduğunu görüyoruz. Basında yazıldığı gibi bize gelen bir şey yok'' diye konuştu. -DÜREN, TARAFTAR OLARAK FORLAN'I İSTEDİ- Mete Düren, transfer konusundaki sorular üzerine, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Diego Forlan'ı taraftar olarak takımında görmek istediğini, ancak bu oyuncunun maliyetinin yüksek olduğunu belirtti. Düren, Egemen Korkmaz'ın transferiyle ilgili soruya ise ''Süper Lig'de oynayan hiçbir oyuncu ile görüşme söz konusu değil. Sezon devam ederken, böyle bir şey etik değil'' yanıtını verdi.