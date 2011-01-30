-DÜREN: AYDINUS TAKIMIN KİMYASINI BOZDU İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenildikleri maçın hakemi Fırat Aydınus'un verdiği kararlarla takımın fizik ve kimyasını bozduğunu söyledi. Düren, maçtan sonra yaptığı açıklamada, kırmızı kartın verildiği hareketten önce çalınması gereken bir faul olduğunu ileri sürerek, ''Dengesiz bir pozisyondu. Kasti bir hareket olarak görmüyorum. Yine de yapılmaması gereken bir hareketti doğru, ama kasti olmayan bir hareketti. Hele Aurelio gibi oyuncunun ilk pozisyonunda kırmızı kartla değerlendirilmesini son derece adaletsiz görüyoruz'' dedi. ''Bu sene 'tekmelere karşı adil' davranalım diye defalarca seslendik'' diyen Mete Düren, ''Bundan sonra da bunun takipçisi olacağız tabi ki. Demek ki bu hareketlerde kırmızı kart gösterilebiliyormuş. İlk defa bize yapılmış olması da ayrı bir kara mizahtır. Bu kadar tekme yedikten sonra, bu kadar futbolcumuzun kemiği kırıldıktan sonra ilk kırmızı kartın bize gösterilmesi kara mizahtır. Fiziğimizi bozan olay buydu'' şeklinde konuştu. Düren, maçta kimyalarını bozan kararın ise teknik direktör Bernd Schuster'in tribüne yollanması olduğunu kaydetti. Bunun bugüne kadar görülmemiş bir durum olduğunu anlatan Mete Düren, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir hocanın kenara çıkıp da bir pozisyon sonrasında yan hakeme itiraz etmesinin kırmızı kartla cezalandırılması, bugüne kadar görülmemiştir. Bunun da takipçisi olacağız. Yan hakemin İspanyolca veya Almanca dil bilgisini bilemem, ne dendiğini, ne şekilde anlandığını bilemem. Ama bu zamana kadar Türkçe olarak herkesin, 70 milyonun gözü önünde söylenen ne ağza alınmayacak laflar vardır ki bunların hepsi yutulmuştur. Bakalım bundan sonra yan hakeme serzenişte bulunan antrenör benzer bir şekilde cezalandırılacak mı?'' -''İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR BOŞ TAKIM DEĞİL''- Düren, fiziği ve kimyası bozulan bir takımın, boş bir ekip olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilmesinin sürpriz olmadığını söyledi. İkinci yarı beraberliği kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Mete Düren, bunu da başaramadıklarını kaydetti. Düren, basın mensuplarının ''Kararlarda art niyet mi arıyorsunuz?'' sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Art niyet demek istemiyorum ama yanlış kararlar var. Hakem sahada hukukun savunucuysa hukuk da mütekabiliyet esastır. Bize karşı ve başkalarına karşı aynı hakkaniyetle kararlar verilmesini istiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bu akşam böyle bir şey gerçekleşmedi. Bundan sonra bunların yakın takipçisi olacağız, bakalım nasıl seyredecek? Yani benzer o kadar çok hareket yapılıyor ki, eğer o hakem tarafından cezalandırılma şekli kırmızı kartsa aynı hakemin aynı aynı hareketi aynı şekilde cezalandırması lazım. Ama bize kırmızı, diğerine sarı kart gösteriyorsa bu hakkaniyet bozuluyor. '' -''BEŞİKTAŞ ONURU İÇİN SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ''- Bir soru üzerine, bu mağlubiyet sonrasında şampiyonluk şansının zorlaştığını dile getiren Düren, ''Ama 3 kulvarımız var. Bu kulvarlarda Beşiktaş'ın onuru için son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Üstümüzdeki takımlarla oynayacağımız maçlar itibariyle, belki Beşiktaş şampiyon olamaz ama şampiyonluğu belirleyecek takımdır'' diye konuştu. Düren, ''Çifte standart mı var?'' sorusu üzerine de ''Ben kötü bir standart uyguladıklarını düşünüyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.