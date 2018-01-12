T24 LogoT24 Logo
Gündem

Durdurulan otomobilde zeytin tenekelerinde hint keneviri ele geçirildi

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zeytin tenekeleri içinde 42 kilo 50 gram hint keneviri ele geçirildi

12 Ocak 2018 14:10


 
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zeytin tenekeleri içinde 42 kilo 50 gram hint keneviri ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Yenibosna Mahallesi\'nde yaptığı denetim sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Ekipler yaptığı aramada iki koli içerisinde bulunan 8 zeytin tenekesinde 42 kilo 50 gram hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.T. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu maddeleri kolilerden ve zeytin tenekelerinden çıkartması polis kameraları tarafından görüntülendi. 
 
(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHAEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüBahçelievler Yenibosna MahallesiEkiplerOlaylaEmniyettekiNarkotik Suçlarla Mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24