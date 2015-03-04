Durdurulamayan dolar, 2.5500'ı da gördü!

Dolar/TL, küresel piyasalarda doların 11 yılın zirvesine yakın seyretmesi ve ekonomi yönetimine dair devam eden endişelerle güne yükselişle başladı. Kur bugün yine 2.5500'i görerek rekor kırdı.

Dolar, altı önemli para biriminden oluşan sepet karşısında 11 yılın zirvesine yakın seviyelerde seyrini sürdürürken, yatırımcılar ABD'de açıklanacak veriler ve para politikasının ne yönde evrildiğine dair ipuçları için ECB'nin yarınki faiz kararına odaklanıyor.Dolar endeksi dün gördüğü Eylül 2003'ten bu yana en yüksek düzey olan 95.570'ten geri gelmesine karşılık, ABD piyasaları kapanışına göre yüzde 0.1 artıda 95.451 düzeyinde bulunuyor.

Hız kaybetmedi

Yılın başından bu yana yüzde 5.7 yükselen dolar endeksini, diğer gelişen ülke ekonomilere kıyasla ABD ekonomisinin daha hızlı büyümesi ve ABD'de görece daha yüksek olan faizler destekliyor.

Buna karşılık dolardaki değer artışı son bir ayda hız kaybetmiş görünüyor. Yatırımcılar Fed'in faiz artırımlarına yıl ortasında mı yoksa daha ileri bir zamanda mı yapacağına dair belirsizlik nedeniyle doları yukarı yönlü etkileyecek unsurların azaldığını belirtiyorlar.Uzmanlar bugün yayımlanacak ABD ISM hizmetler ve ADP özel istihdam verilerinin ile Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolara yön verebileceğini belirtiyorlar.