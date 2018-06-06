T24 LogoT24 Logo
Gündem

DURDURMAK İSTEDİĞİ SÜRÜCÜ GAZA BASINCA KAPUTTA ASILI KALDI

- 1 KİLOMETRE SÜREN TEHLİKE DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Kartal'da otomobiline çarpan aracı durdurmak isteyen kişi canından oluyordu

06 Haziran 2018 22:07

- 1 KİLOMETRE SÜREN TEHLİKE DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Kartal\'da otomobiline çarpan aracı durdurmak isteyen kişi canından oluyordu. Durdurmak istediği aracın sürücüsü kaçmaya başlayınca tutunduğu kaputta uzun süre yolculuk eden kişinin yaşadığı tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Kartal Yakacık Spor Caddesi\'nde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre; 07 VIR 15 plakalı otomobilin sürücüsü trafikte tartıştığı kişilerce darp edildi. Otomobil sürücüsü kaçmaya çalışırken Hamdi Ayar\'ın otomobiline çarptı. Ayar peşinden koştuğu araca trafik ışıklarında yavaşladığı sırada yetişti. Ayar önüne geçerek aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü gaza bastı. Hamdi Ayar bunun üzerine aracın kaputuna tutunarak sürücüyü durdurmaya çalıştı ancak bu onun için tehlikeli anların başlangıcı oldu. 

ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Ayar, kaputuna asıldığı otomobil üzerinden inemedi. Hamdi Ayar\'ın yaklaşık 1 kilometre boyunca kaçan otomobil üstünde yolculuk yaptı. Tehlike dolu anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya yansıdı. Otomobil yavaşladığı sırada Ayar kendini yere bıraktı. Yere düşen Hamdi Ayar, karşı yönden gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ayar\'ın yardımına az önce yol boyunca kendisini kaydeden otomobilin sürücüsü Murat Karagözoğlu yetişti. Murat Karagözoğlu, Ayar\'ı aracına aldı. 

\"1 KİLOMETRE BOYUNCA BU ŞEKİLDE YOLCULUK ETTİK\"
Bir eczanede çalışan Hamdi Ayar, \"Kaçmaya başlayınca kaputa tutuldum. Yaklaşık 1 kilometre boyunca bu şekilde yolculuk ettik. Araç yavaşlayınca kendimi yere bıraktım\" dedi. Karagözoğlu ise \"Önümden kaputunda bir kişi olan otomobilin geçtiğini görünce peşine takıldım. Durdurmak istedim ancak karşı yönden gelen araçlar yüzünden başaramadım\" diye konuştu.
Hamdi Ayar olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. 07 VIR 15 plakalı aracın sürücüsünün de bir süre sonra polise giderek kendisini darp eden kişiler ve aracının önüne çıkarak kendisini tehlikeye attığını öne sürdüğü Ayar şikayette bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-----------
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ
------------------
-Otomobiline çarpıp kaçan aracın sürücü kapısına asılan Hamdi Ayar
-Hamdi Ayar\'ın asılı olduğu halde hızla kaçan araç
-Kaçan aracı durdurmak için çalınan klaksonlar
-Hamdi Ayar\'ın sürüklenmesi
-Hamdi Ayar\'ın düşmesi ve ezilmekten kurtulması
-Aracın kaçması
-Görüntüyü çeken Murat Karagözoğlu ile Hamdi Ayar arasında geçen diyalog

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Hamdi Ayar ile röportaj
-Murat Karagözoğlu ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KİLOMETRE SÜREN TEHLİKE DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI HaberKamera Zeki GÜNALDHA KartalDurdurmakOlayKartal Yakacık Spor CaddesiVIROtomobilHamdi AyarAyarAncakALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU AyarTehlikeYereMurat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24