Durant'ten Westbrook'a zeytin dalı

Golden State Warriors'un ABD'li yıldızı Kevin Durant, Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşı Russell Westbrook'u Instagram'dan takip etti.

2016 yılında Oklahoma City Thunder'dan ayrılıp Golden State Warriors'a gitmeye karar veren Kevin Durant'le Russell Westbrook'un arası bu dönemde bozulmuştu. Russell Westbrook, Kevin Durant'in kendisini yüzüstü bıraktığını düşünmüş ve eski takım arkadaşına karşı cephe almıştı.

Durant'in bu konuda daha sakin kaldığı gözlemlense de iki takım arasında oynanan maçlarda parkedeki gerginlik zaman zaman oyunun durmasına sebep olmuştu.

Durant, eski takım arkadaşı Westbrook'u Instagram takip etti ve bir anlamda zeytin dalı uzattı. Westbrook'un ise bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu.