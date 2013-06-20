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#durankadın'a kapkaç eylemi

Taksim Meydanı’nda "Duran Adam" eyleminde Hande Mutlu’nun çantasını almaya çalıştığı iddia edilen bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi

20 Haziran 2013 11:22

Taksim Metro çıkışında devam eden "Duran Adam" eylemine arkadaşları ile birlikte katılan Hande Mutlu, çantasını ayaklarının dibine bıraktı. İddiaya göre, bu sırada kalabalığın içinden Mutlu’ya yaklaşan bir kişi yerdeki çantayı çalmak istedi. Şüpheliyi son anda fark eden Hande Mutlu’nun "Ne yapıyorsun?" diye bağırması üzerine zanlı, çantayı bırakarak kaçmaya başladı.

 

Bayılma numarası yaptı
 

Bu sırada genç kadının yanındaki arkadaşları da şüpheliyi kovalamaya başladı. Vatandaşların bağırması üzerine zanlı yaklaşık 20 metre bile uzaklaşamadan meydandakiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yere düştükten sonra vatandaşların kendisini darp etmesinden korkan zanlı bir süre bayılma numarası yaptı. Bunun üzerine vatandaşlar ismi öğrenilemeyen şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

 

'Çok korktum'

 


Kapkaça uğradığını iddia eden Hande Mutlu, "Ben yerde oturuyordum. Bu sırada çantamın alındığını fark ettim. Biran hırsızla göz göze geldim. Ne yapıyorsun dedim? O da kaçmaya başladı. Arkadaşlarım şüpheliyi kovaladı. Vatandaşlar da kapkaççıyı yakaladı. Çok korktum" diye konuştu

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