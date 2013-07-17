Duran Kalkan: Süreç ilerlerse Kürtlerin de polisi olacak

Avrupa’da PKK çizgisinde yayın yapan ‘Özgür Politika’ gazetesinde röportajı yayınlanan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın "Ekim ortasına kadar bu iş bitmeli" dediğini hatırlatarak, "Bu olmazsa hiç kimse PKK’yı/Kürtleri alternatifsiz sanmasın. Bu tür olasılığa da hazır olmadığımızı sanmasın" diye konuştu. Kalkan, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde görüntülenen PKK’lı “asayiş” gruplarına ilişkin, ''Kürt kendini savunmayacak mı? Süreç ilerlerse Kürtlerin asayişleri de, polisleri de, savunma kuvvetleri de olacak. Eskiden de vardı, Kürt birlikleri vardı Osmanlı içerisinde. Kürt beyliklerinin kendilerini savunan orduları, polisleri, iç düzenleri vardı. Bunlar çok doğal. Kürt’ün de meşru savunma gücü ve polisi olur. Bunlar sadece Türk’ün hakkı değildir" dedi.

'Görüş ayrılıkları var'

Duran Kalkan, Öcalan’ın 21 Mart’ta Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında ilan ettiği yeni süreçte bazı sıkıntı, problem ve zorluklar olduğunu anlatarak, “Çünkü amaçlar farklı, görüş ayrılıkları var. Bazılarının sandığı ya da ifade ettiği gibi öyle bir anlaşmayla yürümüyor. Yani önce neler yapılacak taraflar anlaşmış da ondan sonra böyle bir süreç gelişmiş değil” dedi.

'Kilit kaybederse herkes kaybeder'

Kalkan, PKK’nın Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından kilit konumda olduğunu ifade ederken, "Kilit kaybederse herkes kaybeder" dedi. Duran Kalkan, herkesin gerçekçi olması gerektiğini anlatırken, 21 Mart’taki Nevruz ile ilan edilen çözüm sürecinin birinci aşamasında Haziran ayı başına kadar çatışmasızlığın, Haziran ayı başından 2013’ün sonuna kadar “Demokratikleşme” aşamasının tamamlanması ve son aşamada “Normalleşmenin” öngörüldüğünü söyledi. Kalkan, "Bu iki aşamanın başarısından sonra başlayacak ve kalıcı çözümün her iki taraf açısından da netleşmesiyle gündeme girecekti. Üçüncü aşama için herhangi bir zaman dilimi belirtilmiyordu; zamanı, koşulları belirler denilmişti" dedi.

'AKP, MHP ve CHP'yi aynı merkez mi yönetiyor?'

Kalkan, Türkiye’de Anayasa Komisyonu, Taksim Gezi Parkı eylemleri ile gündemin değiştirildiğini, sürecin unutturulmaya çalışıldığını, AKP’yi, MHP ve CHP’yi aynı merkezin yönettiğine dair kanaate ulaşmaya başladıklarını söyledi. Duran Kalkan demokratikleşme adımlarının atılmaması üzerine PKK’nın silahlı güçlerini sınırların dışına çekilmesinin basitleştirmeye çalışıldığını , hükümetin PKK çekilmesinin karşılığında kendisine bir siyasi sorumluluk yüklenmemesini istediğini iddialarına ekledi.