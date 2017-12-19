Duraktaki kadına elindeki bıçakla cinsel saldırıda bulundu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, elinde bıçak, durakta otobüs bekleyen kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen H.A.\'yı (38) çevredekiler tarafından etkisiz hale getirdi. Yakınlarının akli dengesi yerinde olmadığını öne sürdüğü H.A., tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Sedat Kirtetepe Caddesi\'nde meydana geldi. H.A. durakta otobüs bekleyen ismi açıklanmayan bir kadına yaklaşarak, arkasından sarıldı. Elinde bıçak bulunan H.A., kadını ağzını kapatıp, sürükleyerek götürmeye çalıştı. Kadının \'İmdat\' çığlıklarına yetişen çevredekiler, H.A.\'yı etkisiz hale getirdi, polise haber verdi.

Çevredekiler, kadına cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü H.A.\'yı gelen polis ekiplerine teslim etti. Emniyete götürülen H.A., sorgusunda iddiaları reddetti. Adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece \'cinsel saldırı\' suçundan tutuklandı.

Yakınları, H.A.\'nın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederken, bu yönde bir raporun verilmediği öğrenildi.