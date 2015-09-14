Durakta unutulan piknik tüpü panik yarattı

Aydın'ın Batı Gazi Bulvarı'nda bulunan Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi önündeki minibüs durağında, bomba paniği yaşandı.

Otobüs durağında unutulan piknik tüpünü görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak bomba imha uzmanı ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri özel kıyafetini giyerek tüpe fünye yerleştirdi. Çevrede bulunan ve evlerinin balkonundan çalışmaları izleyen vatandaşlar anons edilerek patlamaya karşı uyarıldı.



Fünyeyle patlatılan tüpte bomba izine rastlanılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.