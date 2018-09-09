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Durakta 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandı

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, cinnet getirdiği öne sürülen Hakkı Ç

09 Eylül 2018 19:16

ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, cinnet getirdiği öne sürülen Hakkı Ç., durakta otobüs bekleyen 2 kişiyi bıçakla öldürürken, 2 kişiyi de yaraladı. Saldırı sonrası gözaltına alınan Hakkı Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olay, 7 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Cinnet getirdiği ileri sürülen Hakkı Ç., işe gitmek üzere durakta otobüs bekleyen kişilere bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mert K. ve Hayrullah A., yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı. Çevredekiler, büyük korku yaşarken, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, Hakkı Ç.\'yi gözaltına aldı. Ekipler, ayrıca olay yerinde incelemelerde bulundu. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Hakkı Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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