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Durak'ın 'yürütmeyi durdurma' talebine ret

Durak'ın, görevden uzaklaştırma kararının iptali için mahkemeye yaptığı "yürütmeyi durdurma başvurusu" reddedildi.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - İçişleri Bakanlığı kararıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak'ın, kararın iptali için Adana 2 No'lu İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemiyle yaptığı başvuru talebinin reddedildiği bildirildi. Konuyla ilgili konuşan Aytaç Durak,  ''Dava aynı mahkeme taraftan esastan görüşülecek. Göreve iade edileceğime inanıyorum'' dedi.


Aytaç Durak, yaptığı açıklamada, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Adana 2 No'lu İdare Mahkemesi'ne ''yürütmeyi durdurma talebi'' ile başvuru yaptığını hatırlattı.


Mahkemenin bu talebini dün reddettiğini, ancak sürecin devam ettiğini belirten Durak, ''Dava aynı mahkeme taraftan esastan görüşülecek. Biraz gecikmeli de olsa gerçeğin aydınlanacağına ve göreve iade edileceğime inanıyorum. Zaman en büyük hakemdir. Hiçbir şey gizli kalmaz, yargıya güvenim tamdır. Adanalı hemşehrilerimden sabır rica ediyorum'' dedi.



'Durak'ın 2 milyar doları var'



MHP'li belediye meclisi üyesi Mustafa Tuncel “Aytaç Durak imar oyunlarıyla 2 milyar dolar servet yaptı" iddiasını ortaya atmış, ardında da  İçişleri Bakanlığı "Durak hakkındaki rant iddiaları"yla ilgili soruşturma başlatmıştı.


Durak, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti için İçişleri Bakanlığı'nca açığa alınmıştı.


Adana Valisi İlhan Atış, görevden uzaklaştırma kararının soruşturmanın sağlıklı yapılabilmesi için tedbir olduğunu söylemişti


Durak ise kararı ‘iki aylık mecbsuri izin’ olarak değerlendirerek, “Seçimlerde amacına ulaşamayanlar şimdi manen tatmin olmak istiyor” açıklamasında bulunmuştu.

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