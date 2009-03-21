Durak'ın oğluna ait TV’nin yayını kesildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP adayı Aytaç Durak'ın oğluna ait televizyonun karasal yayını, kendisine tahsis edilmeyen frekanstan yayın yaptığı gerekçesiyle kesildi. Televizyon yetkilileri, uygulamanın siyasi baskı olduğunu iddia etti.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP adayı Aytaç Durak'ın oğlu Gökhan Durak'a ait Çukurova TV'nin, tahsisli olmayan frekansta yayın yapması nedeniyle RTÜK tarafından kapatılması kararlaştırıldı.



Başkan Aytaç Durak, kararın tebliğ edilmesinin ardından tv binası önünde bir basın toplantısı düzenledi.



Geçen hafta, ellerinde RTÜK Başkanı Zahid Akman onaylı yazı ile gelen heyetin ihbarda bulunduğunu, bugün de saat 17.00 itibariyle yayının kesilmesine karar verildiğini açıklayan Durak, "Bu karar sadece antenli yayınları kapsıyor. Ancak televizyon yönetimi protesto amacıyla ekranını karartacak ve kablo TV'de de yayın yapmayacak" dedi.



AKP'ye karşı seçimi kazanacağı anlaşılınca iktidarın elindeki bütün olanakları kendisi aleyhine kullandığını söyleyen MHP'li Durak, şunları söyledi: "Posterlerimizi indirdiler, bilboardlara çok sert şekilde müdahale edildi. Şişeleyip satmak istediğimiz Çatalan Suyu'na ruhsat işlemi yapan Sağlık Müdürü'nü görevden aldılar. Metroyu çalıştırmamızı engellemek için elektriği kestiler. Şimdi de yasal boşluklardan yararlanıp gerçekleri halka duyuran, bana yakın olan televizyonu kapatıyorlar.

Anketler ortada. Korkunun ecele faydası yok. Adana halkı bu baskılara boyun eğmez."