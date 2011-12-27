-Durak'ın Avukatı: ''Bu ihaleye fesatlık kapsamında değil'' ADANA (A.A) - 27.12.2011 - Tutuklanan Aytaç Durak'ın avukatı Nejat Özkuyumcu, ''Bir Büyükşehir belediye başkanının bu şekilde muameleye maruz kalıp böyle bir davadan dolayı tutuklanması hukukçu olarak beni üzdü. Bu ihaleye fesatlık kapsamında değildir. Yasal haklarımız kullanacağız'' dedi. Özkuyumcu, Durak cezaevine götürüldükten sonra adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olay ilgili bilgi verdi. Durak'ın açığa alınmasından sonraki süreci anlatan Özkuyumcu, şunları kaydetti: ''İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yapılan soruşturmalar sonucunda özellikle müfettişlerin tespit ettiği bir konu var. Sadece Yüreğir ilçesinde iki yıl gibi belli bir sürede bin 133 tane arsa satışının yapıldığı. Büyükşehir Belediyesi mevcut kararlarına göre ekonomik kaynak yaratmak için bazı arsalarını satışa çıkarabiliyor ihale suretiyle. Bu bin 133 arsadan sadece bir adedi hakkında bir ihaleye fesat durumu olduğu iddia ediliyor. O da Menekşe köyünde 13 dönümlük bir arsa, yarısı belediyenin yarısı da bir şahsın. Ben o arsayı gördüm bana o arsayı deseler ki; 'bu arsayı sana bedava verelim, ya da 50 bin liraya satalım, gidin orada ev yapın' asla yapamam. Orada adam kesseler kimsenin haberi olmaz. Ben gidip dönerken korktum. Dolayısıyla oralara imarının gelmesi yapılaşma olması nereden baksanız en az 50 yıldan fazla zaman ister. Belediye oradaki arsasını ihale ile satışa çıkarmış. İhaleye de de başkanın damadı girmiş. Ama ihale açık ihale. Burada iddia edilen şey, daha sonra orada bir imar düzenlemesi tadilatları olduğu iddiaları var. Bundan dolayı Danıştay, başkan hakkında 'görevi kötüye kullanma yoktur o düzenlemeden' diye soruşturma iznini kaldırdı. Arsanın diğer hissedarı ise mahkeme aracılığı ile şüphe hakkını kullanmış.'' Özkuyumcu, arsanın bulunduğu yerin o tarihlerde ve şu anda da yaban hayatı koruma yasağı kapsamında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Orada kimse hiçbir şekilde yapı, inşaat yapamaz. Hadise bundan ibaret. Burada 'ihaleye fesat durumu var' deniyor. Yargıtay'ın örnek kararları da var. Belediye başkanlarının yakınlarının sahibi olduğu şirketlere ihale ile bir arsanın satılması halinde ihaleye fesat değil olsa olsa görev ile ilgili kötüye kullanma kapsamında düşünülebilir deniliyor. Hadise bu. Suç vasfının bu şekilde ihaleye fesat olarak düzenlenmesi bence yılardır hukukla uğraşan birisi olarak tutuklanması biraz vicdanlara ağır geldi. Yıllarca Adana'ya hizmet etmiş, Adana'nın modern bir kent halini gelmesini sağlamış bir Büyükşehir belediye başkanının delilleri karartacak diye 5-6 sene önceki bir alım satımdan dolayı böyle tutuklanmış olması biraz ağır geldi bana.'' Karardan dolayı üzgün olduğunu belirten Özkuyumcu, ''Bir Büyükşehir belediye başkanın bu şekildeki muameleye maruz kalıp böyle bir davadan dolayı tutuklanması hukukçu olarak beni üzdü. Bu ihaleye fesatlık kapsamında değildir. Yasal haklarımız kullanacağız'' dedi.