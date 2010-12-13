-DURAK'A HAKARET DAVASI ADANA (A.A) - 13.12.2010 - İçişleri Bakanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak'ın, Belediye Meclisi Başkan Vekili Mustafa Tuncel hakkında ''hakaret ettiği'' gerekçesiyle açtığı dava görülmeye başlandı. Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında, Durak'a ''hakaret ettiği'' gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Tuncel ile müşteki Durak hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısının okuduğu iddianamede, Durak'ın görevden alınmasıyla sonuçlanan olaylar sırasında, Tuncel'in Durak'a basın yoluyla, rüşvet aldığı, yolsuzluklar yaptığı ve görevini kötüye kullandığı yönünde, kendisi ve ailesine yönelik hakaretlerde bulunduğu kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı, Tuncel'in ''zincirleme olarak, kamu görevlisi olan Durak hakkında alenen hakaret suçunu işlediğini'' belirtti ve 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanık Tuncel, kısa ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek, ''Söylediklerimin arkasındayım ve ispatlayabilirim. Hakaret etmedim ve doğruları söyledim'' derken, Durak ise Tuncel'den şikayetçi olduğunu ifade etti. Mahkeme hakimi, Adana 1. Ağir Ceza Mahkemesinde süren ''rüşvet iddiaları''yla ilgili duruşmanın tutanaklarının istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. -DURAK'IN AÇIKLAMASI- Durak, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, yaşanan tüm olayların başında bir rüşvet kasetinin ve imarla ilgili 260 bin dolarlık bir rüşvet iddiasının bulunduğunu kaydetti. Tuncel'in, bu olayla ilgili kendisine hakarette bulunduğunu belirten Durak, şöyle devam etti: ''Hakaret ve iftira edenlerin hepsine mahkemede hesap soracağım. Bugün de onlardan birinin hesabı soruldu. Burada önemli olan, o kaset savcılık tarafından incelendi ve 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Her ne kadar dava Mehmet Esendemir'le ilgili açıldıysa da, bilirkişi raporunda, 'kasette adı geçenlerin söz konusu 260 bin doları bölüşeceği kanaati bizde vardır' deniyor. Adı geçenlerden bir tanesi de Mustafa Tuncel. Bundan dolayı telaşlandılar. O günkü meclis toplantısında ve o günden sonra çıkan tüm gazetelerde, hedef şaşırtmak için, kaseti unutturmak için hakaretin en adilerini seçilmiş bir belediye başkanına yaparak, gündemi değiştirmeye çalıştılar. Halen de onu yapmaktalar.'' Hiçbir iftiranın ve hakaretin karşılıksız kalmayacağını ve hesabını adliyede soracağını ifade eden Durak, ''Ama hiçbir şey gizli de kalmayacak. O 260 bin doları bir kişi mi alacak, birkaç kişi mi alacak, bilirkişi raporunda dendiği gibi adı geçenler bölüşecek miydi, bunları Allah bilir, kulları da biliyordur'' dedi. Dava açtığı ve AK Parti Adana Milletvekili Ömer Çelik'in kendisine 10 bin TL tazminat ödeyeceği şeklindeki bilginin sorulması üzerine Durak, ''Zaten tüm davalarda hepsi hesap veriyor. Siz merak etmeyin'' diye konuştu. Danıştayın, ''görevine iadesiyle'' ilgili talebiyle ilgili verdiği ''red'' kararını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Durak, şunları kaydetti: ''Danıştayın o kararı gayet doğal ve normal. Tuncel dahil bazı kişiler ilk anda bu yaygarayı çıkarttılar, basına olağanüstü demeçler verdiler, hakaretlerde bulundular. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı kanuni yetkisini kullanıp, beni görevden alıkoydu ki, bunlar doğru mu, yanlış mı incelensin diye. 8 ay önceki görevden uzaklaştırma kararına itiraz etmiştik. Danıştay da İdare Mahkemesini haklı gördü. Aradan 8 ay geçti. 56 tane müfettiş geldi. Görevden uzaklaştırma kararının ikinci, üçüncü ve dördüncü kez uzatılmasıyla ilgili yasal haklarımı kullanıyorum. Onlardan da netice alacağız.'' -TUNCEL- Tuncel ise duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, Durak sayesinde ''adliyenin yolunu öğrendiğini'' ve her hafta 2-3 duruşmaya geldiğini, davaların sebebinin ise ''Durak'a hakaret'' olduğunu söyledi. Hakaret etmediğini ve gerçekleri söylediğini vurgulayan Tuncel, ''Söylediklerimin hepsinin arkasındayım. Çünkü yalan söylüyor. Ne hakaret ettiysem hepsini tekrarladım ve ispat edeceğimi söyledim. Mahkemede ne yapacağını şaşırdı. Neredeyse mahkemeyi idare edecek, sanki belediyeymiş gibi'' dedi. Yaşananların uzun bir süreç olduğunu belirten Tuncel, şöyle devam etti: ''Tabi biliyorsunuz, Durak bir daha bu belediyeye dönemeyecek. Ancak, herkesi 'benim suçum kabahatim yok' diye kandırarak, 'bugün yarın geliyorum' diyerek, belediyedeki delilleri yok etmeye çalışıyor. 'Bu bir siyasi linçtir' diyor. Öyle olmadığını gördük. Danıştay kendisinin görevden alınmasının doğru olduğuna karar verdi. Tabi halen 'doğru değil, yeni mahkemeler var' diyor. Tabi ki yenileri var, 2-3 sene sürüyor mahkemeler. Sabredecek, bekleyecek. Mahkemelerde aklanırsa, 5-6 sene sonra dönecek. Yoksa onu Kürkçüler Cezaevinde çok ziyaret edersiniz.'' Durak'ın duruşma sırasında mahkemeyi idare etmeye çalıştığını öne süren Tuncel, ''Dışarı çıkınca kulağına söyledim. 'Sen gerçek rüşvetçisin, rüşveti toprağa bağlıyorsun. Toprak da yenmediği için rüşvet yemiyorsun' dedim'' diye konuştu.