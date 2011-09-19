-Durak'a 5 yıl hapis ADANA (A.A) - 19.09.2011 - Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak ile 3 sanık hakkında, ''seçim yasakları döneminde ilan ve afiş dağıtma yasağına ve tarafsızlığa aykırı davrandıkları'' gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, önceki duruşmalara katılmadığı için hakkında ''zorla getirme kararı'' çıkarılan Durak ile dönemin Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Gülşen, Koza AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Acevit, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necati Sultan ve Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Durmuş Ökten hazır bulundu. İçişleri Bakanlığınca hakkında açılan soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, ''Tanıtım CD'sinin ihalesini yapan Koza AŞ belediyenin iştiraki olan bir anonim şirkettir. Bu ihale, her yıl Adana'nın tanıtım amacıyla ve 1 yıl süreyle uygulamaları olan bir ihaledir. İhalenin yapılış tarihi seçim yasaklarından öncedir. Fakat ihale bir yıllık süreyi kapsadığı için uygulamaları seçim yasakları dönemlerine de denk gelebilir'' dedi. Hiçbir sabıka kaydının olmadığını ifade eden Durak, ''Suçlamayı kabul etmiyorum. Bu dava benim hakkımda zorlamayla, bir şeyler bulmak için açılan bir davadır. Beraatımı istiyorum'' diye konuştu. Daha önceki duruşmalarda ifade veren diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini tekrarladılar. Mahkeme hakimi, Aytaç Durak, Necmettin Uçar, Fevzi Acevit ve Durmuş Ökten'e 6'şar ay hapis cezası verdi, duruşmalardaki iyi hallerinden dolayı cezayı 5'er ay hapis cezasına indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanıklar Hasan Gülşen ile Necati Sultan ise haklarında yeterli delil bulunmadığı için beraat etti.