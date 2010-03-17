Durak 'kendi hakkında' suç duyursunda bulundu

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Durak: Aylığım 52 bin TL, servetim 40 milyon dolar

Adana Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuncel'in, hakkında ortaya attığı "2 milyar dolar serveti var" iddiaları üzerine bugün (17 Mart 2010) sabah saatlerinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak, "kendi hakkında" suç duyurusnda bulundu.Yaklaşık 150 kişilik bir grupla adliyeye gelen Durak, savcılık çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Durak, kendisinin MHP lider Devlet Bahçeli'den "randevu" talep etmediğini belirterek, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın kendisi hakkında sarf ettiği sözlere de sitem etti.Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde grup toplantısında kendisi hakkında istifa çağrısında bulunduğunu hatırlatan Durak, "Sayın Bahçeli'nin çağrısının gereğini yapacağım" diyerek partisinden istifa edeceğini ima etti.Adana Belediye Meclis üyesi MHP'li Mustafa Tuncel'le Aytaç Durak arasında başlayan "2 milyar dolarlık servet, rüşvet ve imar rantı" tartışmasıyla ilgili olarak Durak açıklamada bulunmuştu.Durak, servetinin 40 milyon dolar, aylığının da 56 bin TL olduğunu açıklamış, iddiaları da kabul etmemişti.Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli Durak'ın istifasını, "Derhal istifa et, savcılık ve Bakanlık harreketi" sözleriyle istemişti. Başbakan Tayyip Erdoğan da İngiltere gezisi öncesi "Ciddi bir konu, yargı harekete geçmeli" çağrısında bulunmuştu.İçişleri Bakanlığı da iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Aytaç Durak MHP'den istifa etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak MHP'den istifa etti. Adana Başsavcılığı Belediye Başkanı Aytaç Durak hakkında ise soruşturma başlattı.

Durak istifa dilekçesini parti organlarına ulaştırdı.

Bu arada Aytaç Durak, Adana Adliyesi'ne gelerek rüşvet iddialarına ilişkin kendisi ve MHP Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Mustafa Tuncel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yarım saat ifade veren Durak, çıkış için arka kapıyı kullandı. Islık çalarak taksi çağıran Durak, kendisini belediyeye bırakan taksiciye 20 lira ödedi.

Adliyeye girişinde bir açıklama yapan Durak, hayatı boyunca rüşvetle mücadele ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinden Mustafa Tuncel'in, "konuşursam altından kalkamazsın, beni öldürebilirler, arkadan vurabilirler, bu nedenle Aytaç Durak ile ilgili bildiklerimi kasete aldım, kaseti güvendiğim kişiye teslim ettim. Başıma bir şey gelirse kaseti gazetelere dağıtın" dediğini hatırlatarak, söz konusu bu kasetin savcılığa teslim edilmesini istedi.

Durak, "Yolsuzlukları gerçekten ortaya çıkarmak isteyen insan elindeki belgeleri açıklar" diyen Durak, "Günlerdir açıklayacağını söylüyor, bilen bildiklerini anlatır. Savcılığa gitmediğinden dolayı ben kendisine bu nedenle görsel ve yazılı basında yer alan bu iddiaların şahsımla ilgili ihbar kabul edilmesini, ivedi olarak soruşturma başlatılmasını, elinde olduğunu iddia ettiği söz konusu kasetin resmiyete konulmasını savcılık makamına arz ve talep ediyorum. Yani kendimi ihbar ediyorum. Sadece Mustafa Tuncel için söylemiyorum. Adana halkının tamamında benimle ilgili bildikleri varsa gelsinler savcılığa başvursunlar" dedi.



"Oktay Vural'a sitemim var"



Durak, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'a da mektup gönderdiğini ifade ederek, "Bir de kendi partimin Büyük Millet Meclisi Başkan vekiline bir sitemim var. Ona da mektup yazdım, onu da sizlere dağıtacağım" dedi.



Oktay Vural'ın, açıklamasının basına yansıdığını anımsatan Durak, "En yakın arkadaşları tarafından rüşvetle suçlandı sözlerini işittim. Hayatımın hiçbir döneminde ve bugün de bana hiç kimse rüşvetle ithamda bulunmadı. Gündemdeki iddiaların sahibi Mustafa Tuncel bile iddialarında 'rüşvet aldı' demem diyor ve diyemiyor. Aksine hayatımın her döneminde rüşvetle mücadele ettim. Hakkımda yeterli bilgi sahibi olmayanlar lütfen konuşmasınlar" diye konuştu.



Bu arada Durak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu talep ettiği yönündeki haberlere ilişkin de, "Ben sayın Bahçeli'den randevu almadım. Yine yalan yazıyorlar. Talep etmedim" dedi.



"Askerliğimle ilgili komplo..."



Aytaç Durak, Cumhuriyet Savcılığı'nın, Mustafa Tuncel'in sözünü ettiği kasetin ihbar kabul etmesini beklediğini, bundan sonra konuşmayacağını, savcılığın gerekeni yapacağına inandığını söyledi.



Mustafa Tuncel'in, "Durak rüşvet de verdi" iddialarını hatırlatan Durak, sözlerine şöyle devam etti:



"Rüşvetle mücadele benim bir numaralı şiarımdır. Ben, 45 yıl evvel askere giderken o zaman da siyasi bir komploya uğradım. 32 yaşına kadar askerlik tecilim vardı, ama ben o zaman Köy Hizmetleri Müdürüydüm. Siyasi kişilerin işine gelmeyen hareketlerim oldu. O zaman Adanalı iki bakan vardı, askerlik tecilimi iptal ettiler. Oysa ben, iş programımı ona göre düzenlemiştim. Henüz 1.5 aylık evliydim, apar topar askere gitmem için ne gerekiyorsa yaptılar. Savunma bakanı Adanalıydı, beni asker kaçağı ilan etti, oysa iki yıl tecilim vardı. Bu komployu bozabilmek için 1000 lira haraç verdim. Sayın Tuncel'in, 'rüşvet verdi" dediğinden kastı da budur. Ben yüce Türk adaletine güveniyorum."



Aytaç Durak, açıklamasının ardından adliyeden taksiye binerek ayrıldı.



Başsavcılık soruşturma başlattı



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytaç Durak hakkında "imar düzenlemeleriyle rant sağladığı" şeklinde basında yer alan haberlerin "ihbar" kabul edildiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Bir süredir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışılan ve Durak'ın, "rüşvet istendiğini" iddia ettiği ses kasetini dinletmesinin ardından meclis üyesi MHP'li Mustafa Tuncel'in yaptığı açıklamaların yer aldığı haberler, basından sorumlu savcılık tarafından incelendi.



Söz konusu haberlerdeki, "Durak'ın imar düzenlemeleriyle rant sağladığı" şeklindeki iddiaları inceleyen savcılık, bu konuda soruşturma başlatılmasına karar verdi.



Bu arada, haberlerde yer alan iddiaların büyük bölümünün daha önce de gündeme geldiği, soruşturma konusu olduğu ya da süren mahkemelerin bulunduğunun dikkate alınacağı, başlatılan soruşturmada yeni iddiaların ayrıştırılacağı öğrenildi.



Soruşturma sonucunda iddianamenin hazırlanması ve dava açılmasının, Durak'ın göreviyle ilgili olduğu için bakanlık iznine tabi olduğu bildirildi.



Hakkındaki iddialar



Geçtiğimiz hafta Adana Belediye Meclis toplantısında üyelere 4 dakikalık bir rüşvet pazarlığı kasedi dinleten Aytaç Durak, bir üyenin petrol istasyonunun açılması konusunda rüşvet istediğini öne sürdü ve toplantıda sert tartışmalar yaşandı.



Tartışmaların ardından MHP'li Meclis üyesi Mustafa Tuncel, Aytaç Durak'ın kendisi ve yakınları adına rant elde ettiği ve toplam 2 milyar dolarlık bir servet edindiği iddialarını ortaya attı.



Başkan hafta sonu İstanbul'da bir basın açıklaması yaptı ve ''2 milyar dolarlık servetim olduğu iddiası yalan. Mal varlığım 40 milyondan biraz fazla olabilir. Eşime ailesinden miras kaldı. Eşim zenginse ben ne yapayım'' dedi.