Durak camlarını çocuklar şakalaşırken kırmış

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa) - BURSA’nın İznik ilçesinde belediyenin otobüs durağının camı şakalaşan çocukların çarpması nedeniyle kırıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle 16-17 yaşlarındaki çocukların camı kırdığı belirlenirken, çarpıp kırılmasına neden olan çocuk hakkında kamu malına zarar vermekten işlem yapılacağı bildirildi.

Olay, 25 Aralık günü meydana geldi. Göl Sahil Caddesi\'nde bulunan otobüs durağı camının kırılmasını üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, kimliklerini tespit ettiği 16-17 yaşlarındaki 8-10 kişilik grubun şakalaştığı sırada durağın pano direğine çarptığını, camın yerinden çıkıp düşerek kırıldığını, olayın şoku ile çocukların korkup kaçtığını tespit etti. Otobüs durağının panosuna çarparak camın kırılmasına sebebiyet veren çocuk hakkında kamu malına zarar vermekten işlem yapılacağı öğrenildi.

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