Durak: Başbakan yolsuzluğu çok iyi bilir

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hakkındaki rüşvet iddiaları nedeniyle istifaya çağırdığı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, "Bahçeli ile yüzyüze görüşmeden istifaya karar vermem" dedi. Ancak MHP, Bahçeli'nin Durak'a randevu vermediğini açıkladı.



'Derhal istifa et, savcılar ve bakanlık harekete geçsin'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hakkındaki rüşvet iddiaları nedeniyle istifaya çağırdığı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, "Bahçeli ile yüzyüze görüşmeden istifaya karar vermem" dedi. Ancak MHP, Bahçeli'nin Durak'a randevu vermediğini açıkladı.



Durak, kendisi hakkında rant iddiasını ortaya atan MHP'li Belediye Meclisi üyesi Mustafa Tuncel'in savcılığa dilekçe vereceğini söylediğini ama vermediğini belirterek, "O yüzden gidip ben dilekçe vereceğim. Yarın kendimi ihbar edeceğim. Yarın sabah saat 10.30'da Adana Adliyesi'nde arkadaşlara randevu veriyorum" dedi.



CNN TÜRK'e de bir açıklama yapan Aytaç Durak, "Sayın Bahçeli kibar bir insandır. Parti tüzüğüne atfen 'soruşturma açılmalı' diyor" dedi. Durak, iddia edilen tarihte belediyeyle ilgisi olmadığını kaydetti.





**



Aytaç Durak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



İstifa edecek mi?



- Sayın Bahçeli, kendi görüşünü dikte etmiş. Ancak bir disiplin kurulu, 3-5 bilemediniz 10 kişidir. Ben bütün Türk medyasının önünden sesleniyorum. Türk adliyesinin önünde iddia ediyorum ki kimin ne bildiği varsa söylesin, Allah rızası için rica ediyorum, yalvarıyorum. Türkiye'de rüşvet meselesinin üzerine giden yiğit bir kardeşiniz olarak bu kadar mücadele ettim. Bu medyanın yaptığını düşman düşmanına yapmaz.



- (İstifa) etsen ne olur, etmesen ne olur.



- Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum. Uzun bir meslek hayatım oldu. 1963'te inşaat mühendisi olduktan sonra Adana Devlet Su İşleri'nde göreve başladım. Bu dönem içinde daha sonra iki dönem belediye başkanlığı olmak üzere 7 defa seçim kazandım.



- Adanalı ahmak değil. Herşeyim Adana'da. Varlığım da Adana'da. Yandaş medya mı diyeyim riyakar medya mı diyeyim. Bu haberler korkunç.



- Benim rüşvetle mücadelem çok gerilere gider.



- Sayın Bahçeli ne diyorsa doğrudur. Bu kadar iftira atılırsa Sayın Genel Başkan da duyduğunu söyler. 2 bin daire yapan bir müteahhitlik şirketinin sahibi olarak beni Adanalılar bilir.



- Vergi sıralamalarına girmişim. Bugün en büyük şirketlerin de bilmediği borcu olabilir. Bu arkadaş Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarının odak noktalarından biri. Rüşvet olduğuna dair olayları duyuyordum ama elimde delil yoktu.





"Rüşvet kasedini ben verdim"



- Ne zaman kaset geldi. Kasedi savcılığa verdim. Sesli de dinlettim belediye meclisinde bu kasedi ve bu arkadaşın tepkisi büyük oldu. 'Benzin döküp kendimi yakacağım' diyor. Ben konuşursam siz altından kalkamazsınız dedi. 'Lüften susalım sabırla dinleyelim' dedim. Sonuna kadar konuşacaksın dedim. 1 saat 6 daklika konuştu. Ama dediklerinin içinde hiçbir şey yok.





"Sayın Başbakan çok iyi bilir"



- Sayın Başbakan çok iyi bilir belediyelerdeki suistimaller nasıl olur. Beni de onlardan sanıyor ki devamlı müfettişler geliyor. Müfettişler geliyor, gidiyor ama hiçbirşey yok. Şimdi de o müfettişleri denetlemek için birileri geliyor. 6 tane müfettiş geldi. Yenileri gelirse de buyursun gelsin.





"Gayrimenkul zengini olduğum yalan"



- Benim gayrimenkul zengini olduğum iddiaları yalan. Benim şirketim var, devamlı ziraat gelirim var. Milyar dolarlar lafı var ya onun yüzde 1'i değil benim malvarlığım. Hesabı yaparsanız o çıkar. O iddia ettikleri rakamın yüzde 1'i-2'si.



- Her yıl mal beyanımızı veririz. Kimse ortalığı telaşa vermesin. Gizli bir şey kalmaz.



- Belediye başkanlığım zamanında edindiğim mallarla ilgili söylentiler var. Ahlaksızlar onu diyenler. Yalancılar.



- Benimle uğraşanlar hep mahkum oldu. 5 kişiyi mahkum ettirdim, daha da olacaklar.





"Servetim Rahmi Koç'tan fazla değil"



- Türkiye’de en uzun süre Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış insanım. Belediye başkanı olmasaydım servetim çok daha fazla olacaktı.



- Yani benim servetimin Rahmi Koç'tan fazla olduğunu söylüyorlar. Ama benim öyle servetim de, yaşantım da yok.





MHP'li Tuncel: "Hapse girene kadar peşindeyim"



AA'nın sorularını yanıtlayan MHP'li Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mustafa Tuncel ise, "Aytaç Durak görevden alınıp hapishaneye girinceye kadar onunla mücadelem devam edecek" dedi.



Durak'ın MHP'ye layık biri olmadığını, yalancı ve iftiracı olduğunu iddia eden Tuncel, "Durmadan bir kasetten bahsediyor. Dün akşam bir yerel televizyonda programdaydım. Durak'ın kaseti hazırladığını söylediği hanımefendi, 'Mustafa Tuncel'in bu kasette ismi geçmiyor' dedi. Bunu kendisi de çok iyi biliyor. Bana atacağı başka bir iftira olmadığı için 'kaset de kaset' diyor. Dinlet kaseti herkese. 'Bütün basına dağıtacağım' dedi dağıtmadı, 'adliyeye gönderdim' dedi, göndermedi. Yalan söylüyor. Benim onunla mücadelem 3-5 günlük değildir, görevden alınıp hapishaneye girinceye kadar onunla mücadelem devam edecek. Adana'nın başına bela olan rant imparatorluğu yıkılacak. Partimden istifa etmeyi düşünmüyorum. İstifa etmesi gereken Durak'tır" dedi.











