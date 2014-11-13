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Ekonomi

Duracell, Warren Buffett'ın şirketine satılıyor

Satın alma anlaşmasının 2015’in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor

13 Kasım 2014 17:25

Dünyanın en büyük pil markalarından biri olan Duracell, Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway’e satılıyor.

Satın alma bedelinin 1.7 milyar dolar olduğu ifade edildi. Duracell'in sahibi P&G aynı zamanda Berkshire Hathaway’in bünyesinde bulunan 4.7 milyar dolarlık P&G hissesini de geri alacak.

 

Her zaman etkilenmişimdir

 

Yani anlaşmanın maddi büyüklüğü toplamda 6.4 milyar dolara çıkıyor.

Satın almayla ilgili olarak açıklama yapan Berkshire Hathaway’in CEO’su Warren Buffett, “Duracell markasından her zaman etkilenirdim. Bizim şirketimizin bünyesine çok uygun bir marka” diye konuştu.

Satın alma anlaşmasının 2015’in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

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