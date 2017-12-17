'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan araçtan, uyuşturucu ve silah çıktı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da polisin ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobilde uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Nİlüfer ilçesi Organize Sanayi Caddesi\'nde seyir halindeki 26 GF 818 plakalı otomobili, şüphe üzerinde durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayarak yoluna devam etti. Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil, kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 45 gram bonzai, 30 gram metamfetamin, 25 extacy hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan Ahmet B, (19) ile Taner Y. (26) gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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