T24 LogoT24 Logo
Gündem

''DUR'' İHTARINA UYMAYINCA ATEŞ AÇILDI VAN (A.A)

22 Aralık 2010 21:08

-''DUR'' İHTARINA UYMAYINCA ATEŞ AÇILDI VAN (A.A) - 22.12.2010 - Van'ın Çatak ilçesinde ''dur'' ihtarına uymayan minibüse ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Van'ın Çatak ilçesinden Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk köyüne giden M.A. (19) yönetimindeki minibüse, Büyükağaç Karakolu önünde ''dur'' ihtarında bulunuldu.  İhtara uymayarak kaçan araca açılan ateş sonucu sürücü ile yanında bulunan 7 aylık hamile olduğu öğrenilen B.A. (22) yaralandı.  Yaralılar, Çatak Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.  Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24