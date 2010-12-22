-''DUR'' İHTARINA UYMAYINCA ATEŞ AÇILDI VAN (A.A) - 22.12.2010 - Van'ın Çatak ilçesinde ''dur'' ihtarına uymayan minibüse ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Van'ın Çatak ilçesinden Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk köyüne giden M.A. (19) yönetimindeki minibüse, Büyükağaç Karakolu önünde ''dur'' ihtarında bulunuldu. İhtara uymayarak kaçan araca açılan ateş sonucu sürücü ile yanında bulunan 7 aylık hamile olduğu öğrenilen B.A. (22) yaralandı. Yaralılar, Çatak Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.