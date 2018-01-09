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'Dur' ihtarına uymayan otomobilden suikast silahı olarak bilinen otomatik tüfek çıktı: 3 gözaltı

Gaziantep'te içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilde suikast silahı olarak bilinen 1 otomatik tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi

09 Ocak 2018 17:26

Gaziantep'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde suikast silahı olarak bilinen 1 otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 1 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişinin DHKP-C ile bağlantısı bulunduğu belirtildi. 

Gaziantep merkez Vatan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, polis şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Plakası açıklanmayan otomobildeki 3 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler tarafından durdurulan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı. Polisin otomobilde yaptığı aramada, suikast silahı olarak bilinen 1 makineli tüfek, bu tüfeğe ait 1 şarjör, çok sayıda mermi, 1 dizüstü bilgisayar ve 3 kar maskesi ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin terör örgütü DHKP-C ile bağlantısı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

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