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"Dur" ihtarına uymayan araçtan 200 kilo patlayıcı çıktı

Güvenlik güçleri çatışma sonrası kaçan 2 kişinin yakalanması için hava destekli operasyon başlattı

13 Mayıs 2016 15:07

Siirt'te "dur" ihtarına uymayan araçtaki kişilerle asker arasında çatışma çıktı. PKK'lı oldukları öne sürülen araçtaki iki kişi ölü ele geçirilirken, araçta 200 kilo el yapımı patlayıcı bulundu.

NTV'de yer alan habere göre, Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesine bağlı Üç Çeşme mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri 2 otomobili durdurmak istedi. 

Güvenlik güçleri, "dur" ihtarına uymayarak, olay yerinden hızla uzaklaşan araçları takibe aldı. Araçlar, Siirt-Bitlis karayolu Çaykaya köyü yakınlarında durduruldu. 

Araçlardan ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, iki PKK'lı etkisiz hale getirildi, bir asker yaralandı. 

Yaralı asker, helikopterle Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Olay yerinden kaçan diğer iki kişinin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. 

 Araçların birinde yapılan incelemede, 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

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