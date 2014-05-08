'Dur' ihtarına uymadığı öne sürülen genci öldüren polise yakalama kararı

Polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Cem Aygün (24) ile ilgili davada Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi önemli bir karar verdi. Mahkeme, savcının mütalaası doğrultusunda sanık polis Fatih Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkardı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Ankara'da gerçekleşen olayda “Ateş ederken ayağım kaydı” savunması inandırıcı bulunmayan sanık polis memuru Fatih Yılmaz’ın, “Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan cezalandırılması istendi. Mahkeme, savcının mütalaası doğrultusunda Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkardı. Yılmaz, yakalanarak mahkemeye çıkarılacak ve karar yüzüne okunduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilecek.

Savunma ile örtüşmüyor

Bugün yapılan duruşmada savcı İsmail Şafak, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı Şafak, sanığın kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, dava dosyasına giren belgelerin, sanığın savunmasıyla örtüşmediğini belirterek, şunlar vurgulandı:

“Mermi çekirdeğinin vücuttaki seyri, giriş çıkış delikleri, sanığın savunmasıyla örtüşmemektedir. Maktulün durumu, olay yerinden kaçmaktan ibarettir. Polis memuruna karşı direnmesi sözkonusu değildir. Elinde silah ve benzeri bir alet bulunmamaktadır. Polis Vazife ve Selahiyetler Kanunu’nun 16. maddesinde belirtilen silah kullanma şartı bu olayda oluşmamıştır. Kasten yaralama eylemi sonucu ölümüne neden olduğu anlaşılmıştır.

Kaçma şüphesi var

Sanığın, mütalaamızda belirttiğimiz sevk maddesi ceza miktarı da (12 ile 16 yıl arası )nazara alınarak sanığın kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur.”

Tutuklanacak

Mahkeme, savcının mütalaası doğrultusunda sanık polis memuru Fatih Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarttı. Sanık polis, duruşmalardan vareste tutuluyordu. Hakkında çıkarılan karar gereği sanık polis, yakalanarak mahkemeye getirilecek ve karar yüzüne okunduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilecek.