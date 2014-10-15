DurDe Platformu’ndan Yılmaz Özdil’e suç duyurusu

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu, yaptığı yazılı açıklamayla Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in 10 Ekim'de Sözcü gazetesinde yayınlanan köşe yazısında Suriyeli sığınmacılar hakkında nefret ve ırkçı söylemler kullandığı için yarın yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

İMC TV’nin haberine göre, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Sık sık ırkçı yazıları ve beyanlarıyla gündeme gelen Yılmaz Özdil, 10 Ekim günü Sözcü gazetesinde yazdığı yazıda, Suriyeli sığınmacılara yönelik nefret söylemi kullandı.

"Özdil, hükümet tarafından statüleri dahi tanınmayan sığınmacılara “yedirdiğini, içirdiğini” iddia ettikten sonra, ucuz iş gücü olarak görülen ve kölelik koşullarında çalıştırılan Suriyelilerin “ekmek elden su gölden” yaşayıp “yan gelip yattıklarını” savundu.

Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında birçok şehirde ırkçı saldırılara uğrayan Suriyeli sığınmacılar, Özdil tarafından bir kez daha hedef gösterildi. 16 suç duyurusu Ekim günü DurDe platformu olarak bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Konuya duyarlı tüm dostlarımızı etkinliğine bekleriz.

Yılmaz Özdil ne demişti?

Yılmaz Özdil'in 10 Ekim 2014 tarihli Sözcü gazetesin'de yayınlanan "Alavere dalavere Türk Memet nöbete" başlıklı köşe yazısının Suriyeli sığınmacılarla ilgili bölüm şöyle:

İki milyon Suriyeli geldi.

Dörtte üçü kadın, çocuk, yaşlı desen, en az beş yüz bin erkek eder.

Beş yüz bin erkek, Türk ordusunun silah altındaki kara kuvvetleri mevcudundan kalabalık demektir.

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Bunlar oturacak…

Yedireceğiz, içireceğiz, ceplerine para koyacağız, hastanelerde bedava bakacağız, oturma izni vereceğiz, çalışma izni vereceğiz, canları isterse İzmir’de dükkan açacaklar, canları isterse İstanbul’da şirket kuracaklar, çalışmak istemezlerse trafik ışıklarında dilenecekler, para vermeyenin camını yumruklayacaklar, padişahımız efendimiz 4.5 milyar dolar harcadık diyecek, sadrazam Malezyalı Ahmet 3.5 milyar dolar harcadık diyecek, kaç para harcadığımızı bile bilmeyeceğiz… Bunlar, ekmek elden su gölden, yan gelip yatacak, “Türk Memet" bunların vatanını kurtarmak için, bunların yerine nöbete gidecek öyle mi?