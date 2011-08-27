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Dupont: Fenerbahçe beni aramadı

Fenerbahçe’nin, UEFA’nın men kararını CAS’a götürmek üzere anlaştığı iddia edilen ünlü Bosman davasının Belçikalı avukatı Jean Lois Dupont Tara

27 Ağustos 2011 03:00

T24 - Futbol camiasında heyecanla karşılanan, Fenerbahçe’nin ünlü avukat Jean Louis Dupont’la anlaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Dupont “Bu tarihe kadar, kulüp tarafından benimle iletişime geçilmedi” dedi.


Taraf gazetesinin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) önceki gün aldığı, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmayacağı yönündeki kararının ardından dün bazı gazetelerde, Bosman kararının mimarı olarak bilinen avukat Jean Louis Dupont’la anlaşma yapıldığı yönünde haberler çıktı. Haber Fotospor’un manşetinde “UEFA şimdi yandı” Habertürk’ün sürmanşetinde ise “Devler Ligi’ni oynatmam” başlığıyla verildi. Haberlere göre Dupont Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) Fenerbahçe’yi TFF ve UEFA’ya karşı savunacaktı.



Yanıt iki dakikada geldi


Meselenin aslını öğrenmek için önce Dupont’un İspanya’daki ofisini aradık, sonra e-posta üzerinden kendisiyle iletişime geçtik. Dupont konuyla ilgili sorumuzu iki dakikada cevapladı:


“Türkiye’de yayımlanmış olan, Fenerbahçe’nin beni tuttuğu yönündeki haberleri yalanlıyorum. Bu tarihe kadar, kulüp tarafından benimle iletişime geçilmedi. Sevgiler”


Dupont, Fenerbahçe’nin şike davasıyla ilgili herhangi bir hukuki görüş belirtmekten ise kaçındı. Belçikalı hukukçu, futbolcu Bosman’ın avukatlığını yaptığı davada futbolcuların transferinde kendilerinin de söz sahibi olmasını sağlayan devrim niteliğindeki bir karar çıkmasını sağlamış, bu karar futbol tarihinde devrim sayılmıştı. Dün Türkiye medyasındaki haberlerde Dupont’un, “Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ni oynatmam” “Yüzde 100 kazanırım” sözlerinin yanı sıra dava için hangi mağdur takımlarla temasa geçeceğine kadar pek çok ayrıntı yer alıyordu.

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