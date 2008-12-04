DuPont 2 bin 500 çalışanıyla yolunu ayıracak

DuPont, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak, 4 bin alt yükleniciyle de yollarını ayıracak.



Özellikle ABD ve Avrupalı otomotiv ve yapı endüstrisi piyasasına hizmet sunun DuPont, konut yapımı, otomobil satışı ve tüketici harcamalarındaki düşüşle bağlantılı olarak talebin düşmesiyle 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.



Şirket, ayrıca 2009 yılında alt yüklenici sayısının azaltılması planına ek olarak bu yıl da 4 bin alt yüklenici ile yollarını ayıracağını bildirdi.



DuPont'un bu yılın 4. çeyreğinde, yeniden yapılanma maliyetleri dışarıda tutularak, hisse başına 20-30 sent zarar edilebileceğini tahmin ediyor. 2009 yılında ise hisse başına 2,25-2,75 dolar kâr bekliyor.



