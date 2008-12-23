Dünyayı yöneten kişi: Obama

Newsweek dergisinin yıllık olarak yayımladığı ‘Power Elite 50’ listesinde ilk sırayı Barack Obama aldı. Listeye hiçbir Türk giremedi.



Newsweek dergisinin yıllık “Power Elite 50” isimli, dünyayı yöneten 50 kişilik listesi yayınlandı. Listenin ilk sırasında ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama yer alırken onu, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ve Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy izliyor.



Ekonomik kriz ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının başkanlarını ilk 10’a yerleştirdi. Ben Bernance, Jean-Claude Trichet ve Masaaku Shirakava sırayla 4, 5 ve altıncı sırayı aldılar.

İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel de ilk ona girerken, en büyük düşüş geçen sene “Yılın Adamı” seçilen Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in dokuzuncu sıraya düşmesinde yaşandı.



Suudi Kralı Abdullah ise 10. sıraya yerleşti. İran’nin dini lideri Ali Hamaney, Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zaid el Nahyan’ın yanı sıra Hizbullah’ın sürgündeki lideri Hasan Nasrallah, Usame Bin Ladin ve Mısırlı Televaiz Emir Halid de Ortadoğu’dan listeye giren isimler arasında.



‘Sanat’ liste dışı kaldı



Newsweek’in “The Power Elite 50” Listesinde bu sene en fazla göze çarpan durum, sanat ve eğlence dünyasından isimlerin neredeyse tamamen liste dışında kalması. Talkshow sunucusu Oprah Winfrey, Bollywood oyuncusu Shahrukh Khan ve Pixar Animasyon Film Şirketinin CEO’su John Lassetter listeye girebilen ender isimlerden.



İşte Newsweek’in listesi



1: Barack Obama-ABD’nin 44. Başkanı

2: Hu Jintao-Çin Devlet Başkanı

3: Nicolas Sarkozy-Fransa Devlet Başkanı

4-5-6: ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankası başkanları

7: Gordon Brown-İngiltere Başbakanı

8: Angela Merkel-Almanya Şansölyesi

9: Vladimir Putin-Rusya Başbakanı

10: Abdullah bin Abdülaziz El Suud-Suudi Kralı

11: Ayetullah Ali Hamaney-İran dini lideri

12: Kim Jong Il-Kuzey Kore Devlet başkanı

13-14: Clintonlar-Bill ve Hillary Clinton

15: Timothy Geithner - NY Fed Başkanı- Yeni Hazine Bakanı

16: Gen. David Petraeus- ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı

17: Sonia Gandhi - Hindistan Kongre Partisi Lideri

18: Luiz In·cio Lula da Silva - Brezilya Devlet Başkanı

19: Warren Buffett -Berkshire Hathaway Fonları Kurucusu

20: Gen. Ashfaq Parvez Kayani - Pakistan Genelkurmay Başkanı

21: Nuri El Maliki - Irak Başbakanı

22-23: Bill ve Melinda Gates

24: Nancy Pelosi-ABD Temsilciler Meclisi Başkanı

25: Khalifa bin Zayed Al Nahyan-Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı

26: Mike Duke-Wall Mart Mağazalar Zinciri CEO’su

27: Rahm Emanuel-Barack Obama’nın Genel Sekreteri

28: Eric Schmidt-Google CEO’su

29: Jamie Dimon-JP Morgan Chase Bankası CEO’su

30-31: Barack’ın Obama’nın arkadaşları Valerie Jarrett ve David Axelrod

32: Dominique Strauss-Kahn-IMF Icra Kurulu Başkanı

33: Rex Tillerson-Petrol devi Exxon Mobil’in CEO’su

34: Steve Jobs-Apple’ın CEO’su

35: John Lasseter-Pixar Animasyon Stüdyoları CEO’su

36: Michael Bloomberg-New York Belediye Başkanı

37: Papa 16. Benedictus

38: Katsuaki Vatanabe-Toyota’nın CEO’su

39: Rupert Murdoch-Newscorp Kurucusu ve CEO’su

40: Jeff Bezos-Amazon.com CEO’su

41: Shahrukh Khan-Bollywood Oyuncusu

42: Usama bin Ladin-El Kaide lideri

43: Hassan Nasrallah-Hizbullah lideri

44: Dr. Margaret Chan-Dünya Sağlık Örgütü Bşk.

45: Carlos Slim Hel'- Meksikalı “Türk” lakaplı İş Adamı

46: Dalai Lama-Budist Lider

47: Oprah Winfrey-Talkshow Sunucusu

48: Amr Khaled-Mısırlı televizyon yıldızı

49: E. A. Adeboye-Nijeryalı vaiz

50: Jim Rogers-Rüzgâr enerjisi devi Duke Energy CEO’su