Dünyayı yöneten kişi: Obama

Newsweek dergisinin yıllık olarak yayımladığı ‘Power Elite 50’ listesinde ilk sırayı Barack Obama aldı. Listeye hiçbir Türk giremedi.
Newsweek dergisinin yıllık “Power Elite 50” isimli, dünyayı yöneten 50 kişilik listesi yayınlandı. Listenin ilk sırasında ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama yer alırken onu, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ve Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy izliyor.
Ekonomik kriz ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının başkanlarını ilk 10’a yerleştirdi. Ben Bernance, Jean-Claude Trichet ve Masaaku Shirakava sırayla 4, 5 ve altıncı sırayı aldılar.
İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel de ilk ona girerken, en büyük düşüş geçen sene “Yılın Adamı” seçilen Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in dokuzuncu sıraya düşmesinde yaşandı.
Suudi Kralı Abdullah ise 10. sıraya yerleşti. İran’nin dini lideri Ali Hamaney, Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zaid el Nahyan’ın yanı sıra Hizbullah’ın sürgündeki lideri Hasan Nasrallah, Usame Bin Ladin ve Mısırlı Televaiz Emir Halid de Ortadoğu’dan listeye giren isimler arasında.
‘Sanat’ liste dışı kaldı
Newsweek’in “The Power Elite 50” Listesinde bu sene en fazla göze çarpan durum, sanat ve eğlence dünyasından isimlerin neredeyse tamamen liste dışında kalması. Talkshow sunucusu Oprah Winfrey, Bollywood oyuncusu Shahrukh Khan ve Pixar Animasyon Film Şirketinin CEO’su John Lassetter listeye girebilen ender isimlerden.
İşte Newsweek’in listesi
1: Barack Obama-ABD’nin 44. Başkanı
2: Hu Jintao-Çin Devlet Başkanı
3: Nicolas Sarkozy-Fransa Devlet Başkanı
4-5-6: ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankası başkanları
7: Gordon Brown-İngiltere Başbakanı
8: Angela Merkel-Almanya Şansölyesi
9: Vladimir Putin-Rusya Başbakanı
10: Abdullah bin Abdülaziz El Suud-Suudi Kralı
11: Ayetullah Ali Hamaney-İran dini lideri
12: Kim Jong Il-Kuzey Kore Devlet başkanı
13-14: Clintonlar-Bill ve Hillary Clinton
15: Timothy Geithner - NY Fed Başkanı- Yeni Hazine Bakanı
16: Gen. David Petraeus- ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı
17: Sonia Gandhi - Hindistan Kongre Partisi Lideri
18: Luiz In·cio Lula da Silva - Brezilya Devlet Başkanı
19: Warren Buffett -Berkshire Hathaway Fonları Kurucusu
20: Gen. Ashfaq Parvez Kayani - Pakistan Genelkurmay Başkanı
21: Nuri El Maliki - Irak Başbakanı
22-23: Bill ve Melinda Gates
24: Nancy Pelosi-ABD Temsilciler Meclisi Başkanı
25: Khalifa bin Zayed Al Nahyan-Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı
26: Mike Duke-Wall Mart Mağazalar Zinciri CEO’su
27: Rahm Emanuel-Barack Obama’nın Genel Sekreteri
28: Eric Schmidt-Google CEO’su
29: Jamie Dimon-JP Morgan Chase Bankası CEO’su
30-31: Barack’ın Obama’nın arkadaşları Valerie Jarrett ve David Axelrod
32: Dominique Strauss-Kahn-IMF Icra Kurulu Başkanı
33: Rex Tillerson-Petrol devi Exxon Mobil’in CEO’su
34: Steve Jobs-Apple’ın CEO’su
35: John Lasseter-Pixar Animasyon Stüdyoları CEO’su
36: Michael Bloomberg-New York Belediye Başkanı
37: Papa 16. Benedictus
38: Katsuaki Vatanabe-Toyota’nın CEO’su
39: Rupert Murdoch-Newscorp Kurucusu ve CEO’su
40: Jeff Bezos-Amazon.com CEO’su
41: Shahrukh Khan-Bollywood Oyuncusu
42: Usama bin Ladin-El Kaide lideri
43: Hassan Nasrallah-Hizbullah lideri
44: Dr. Margaret Chan-Dünya Sağlık Örgütü Bşk.
45: Carlos Slim Hel'- Meksikalı “Türk” lakaplı İş Adamı
46: Dalai Lama-Budist Lider
47: Oprah Winfrey-Talkshow Sunucusu
48: Amr Khaled-Mısırlı televizyon yıldızı
49: E. A. Adeboye-Nijeryalı vaiz
50: Jim Rogers-Rüzgâr enerjisi devi Duke Energy CEO’su