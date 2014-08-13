Dünyayı tehditi altına alan Ebola için aşı önerisi

Kanada Sağlık Bakanı Rona Ambrose, ellerinde bulunan deney aşamasındaki bin 500 Ebola aşısından 800 ila bin adedini Dünya Sağlık Örgütü'ne verebileceklerini açıkladı.

Kanada Sağlık Bakanı Rona Ambrose, DSÖ Genel Direktörü Margaret Chan'i arayarak, deney aşamasındaki aşıyı verebilecekleri konusunda teklifte bulundu.

Kanada'nın elinde "VSV-EBOV" adlı aşıdan bin 500 adet bulunduğunu belirten Ambrose, bunun 800 ila bin tanesini DSÖ'ye vermeye hazır olduklarını iletti.

Ambrose, "Küçük bir miktar da olsa elimizdeki bu kaynağı, böylesi şiddetli bir salgının önlenmesine katkı için sunmak istiyoruz. Umarız faydalı olur" diye konuştu.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkan Yardımcısı Dr. Gregory Taylor da DSÖ'nün Ebola virüsü konusunda deney aşamasında olan ilaç ve aşıların, salgının önlenmesinde kullanılmasının etik kurallara aykırı olamayacağını açıkladığını hatırlattı.

Ebola için üzerinde çalıştıkları VSV-EBOV isimli deneysel bir aşı bulunduğunu belirten Taylor, "Aşının en iyi kullanım şeklini belirlemek için global manada bir çalışma içindeyiz" dedi. Taylor, ellerindeki aşı örneğinden 10 adedinin test için Cenevre'ye gönderildiğini de sözlerine ekledi.



Herhangi bir kanıtlanmış tedavi yöntemi ve aşısı bulunmayan ve bugüne kadar binden fazla kişinin ölümüne yol açan Ebola virüsü, sudan veya havadan değil hastaların vücut sıvıları yoluyla yayılıyor. Virüs, bugüne kadar daha çok hastayla temasa geçen yakınlarına ve müdahale sırasında yeterli önlem almayan sağlık personeline bulaştı.