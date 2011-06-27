Dünyayı tehdit eden beş büyük risk!

T24 - Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), küresel ekonominin büyük şoklara daha sık maruz kalacağı ve ekonomik ve sosyal açıdan daha ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.



OECD'nin ''Gelecekteki Şoklar'' raporuna göre, salgın hastalık, kritik altyapılara düzenlenecek siber saldırı, finansal kriz, sosyo-ekonomik çatışma, jeomanyetik fırtına gibi gelecek yıllar için beş büyük potansiyel risk bulunuyor.



Küresel ekonomideki bağlantı ve insan, mal ve bilgi hareketinin hız kazanmasıyla birlikte potansiyel salgın hastalık ya da finansal kriz gibi ekonomik olayların yayılma etkisinin artacağına dikkat çekilen raporda, 2002 yılında önce Hong Kong'da görülen SARS hastalığı olarak isimlendirilen ''Akut Solunum Yetmezliği Sendromu''nun, kısa sürede seyahat edenler aracılığı ile tüm dünyaya yayıldığı hatırlatıldı.



Özellikle Asya'da nüfusun kalabalık olduğu Dakka, Manila ve Yeni Delhi gibi megapollerin sayısındaki artışın pandemik açıdan risk oluşturduğuna işaret edilen raporda, ilaçlara karşı dayanıklılığı artığı gözlemlenen bakterilere karşı yeni antibiyotiklerin gerekli olduğunun altı çizildi.



Raporda, mali teşvikler ve patent tesliminin hızlanmasının şirketleri yatırım konusunda teşvik edebileceği vurgulandı.



Dünyanın en büyük beşinci buğday üreticisi Rusya'da geçen yıl meydana gelen aşırı sıcakların etkisiyle ekim alanlarının yanması ve Avustralya'daki sel felaketinin dünya gıda piyasasında fiyatların artmasına neden olduğu hatırlatılan raporda, sonuç olarak gıda fiyatlarında görülen artışın Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da sosyal çatışmalara yol açtığı belirtildi.



Raporda, uluslararası alanda işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi için yeni yaklaşımların gerekliliğine de vurgu yapıldı.





