Dünya'yı sel bastı!

T24 - Dünya son bir hafta içinde Avustralya’dan Güney Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar sel felaketleriyle boğuşuyor. Dünya genelinde toplam 7 ülkede aşırı yağışlara bağlı olarak meydana gelen toprak kayması ve sellerde 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.



Toprak kayması ve sellerin en fazla can aldığı ülke Brezilya oldu. Geçtiğimiz günlerde Sao Paulo'daki sellerde hayatını kaybeden 13 kişi dışında, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgelerinde 335 kişi hayatını kaybetti.



Tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Avustralya'da ise ölü sayısı 25'e ulaştı. Ülkenin üçüncü en büyük şehri Brisbane'de binlerce kişi evsiz kalırken, ülke genelinde 61 kişi hala kayıp.



Bir milyon insanın evsiz kaldığı Sri Lanka'da da sellerden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.



Seller Filipinler'de ise 42 kişinin canını aldı. Felaketin, orta ve güney kesimi sular altında kalan ülkeye maliyetinin 23 milyon dolar olduğu belirtildi. İki haftadır devam eden aşırı yağışlara bağlı toprak kayması ve seller yaklaşık 400 bin insanı evinden etti.



Afrika ülkesi Mozambik'te de fırtına ve seller 12 kişinin hayatına mal oldu.



Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Campo La Cruz kasabası da sellerden ötürü boşaltılırken, Avrupa ülkesi Belçika'nın Esneux kasabası da sular altında kaldı.





