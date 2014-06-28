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Dünya
Deutsche Welle

Dünyayı savaşa sürükleyen suikast

Bosna Hersek‘te bugün Birinci Dünya Savaşı’na yol açan suikastin 100’üncü yıldönümünü anılıyor. Ancak anma etkinlikleri, ülkedeki bölünmüşlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

28 Haziran 2014 16:31


Başlangıçta Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Sırbistan arasında yaşanan bölgesel bir krizdi.

28 Haziran 1944'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Franz Ferdinand ve eşi Sophie Saraybosna sokaklarında üstü açık bir araba ile seyir halinde iken Bosnalı Sırp Gavrilo Princip tarafından öldürülmüştü. Suikastten yaklaşık bir ay sonra Avusturya-Macaristan ordusu Sırbistan'a savaş açtı.

Daha sonra savaşa Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya'nın katılmasıyla ateş önce Avrupa‘ya, ardından da tüm dünyaya yayıldı. Suikast, tarihe Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak geçti.

Saraybosna'da işte bu suikast 100'üncü yılında büyük etkinliklerle anılırken, anma törenleri ise tartışmalara neden oluyor.

Birinci Dünya Savaşı'nın ‘günah keçisi‘ olarak gösterilmek istenmeyen Sırbistan temsilcileri ve Bosna Hersek'teki Sırplar etkinliklere katılmıyor. Törenlere davet edilen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'dan da organizatörlere olumsuz yanıt geldi.

Ayrıca Saraybosna'da Sırp nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede Ferdinand'e yapılan suikastı düzenleyen Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip için anıt dikildi.

Bosna Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, törende yaptığı konuşmada, Gavrilo Princip onuruna dikilen anıtın bugünkü açılışılya Sırpların kendi tarih ve özgürlük mücadelesiyle gururlu oldukları mesajı iletmek istediklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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