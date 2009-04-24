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Dünya

Dünyayı şaşırtan nine

Süper nine 83 yaşında olmasına rağmen yaptığı jimnastik hareketleriyle dünyayı şaşırtıyor.

24 Nisan 2009 03:00

Süper nine 83 yaşında olmasına rağmen yaptığı jimnastik hareketleriyle dünyayı şaşırtıyor.

Her gün disiplinli bir şekilde spor yapmanın insanı nasıl dinç tuttuğuna en iyi örnek 83 yaşındaki süper nine Bette Calman. 40 yıldır yoga öğretmenliği yapan Bette Calman neredeyse bir asrı devirmesine rağmen hala iki eli üzerinde havada durabiliyor, kafa üstü amuda çıkabiliyor.

Avustralya'nın güneyindeki Willimastown kentinde yaşayan Bette Calman formunu korumasını her gün disiplinli şekilde yoga yapmasına bağlıyor.

Yaşıtları ağrılardan şikâyet ederek yerlerinde kalkmazken, o torunlarını bile utandıracak derecede sportif olduğunu gösteriyor. Yaşlı kadın sadece iki eli üzerinde dakikalarca durabiliyor.

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