Dünyayı şaşırtan keşif

Yeni Zelanda kıyılarına yakın sularda, 26 bin kilometrekare alana yayılan volkanik kaya parçaları bulundu.

Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık 30’da 1’i olan, İsrail, Slovenya, Kuveyt, Katar, Jamaika gibi ülkelerin yüzölçümünden büyük ve Belçika’nınkine neredeyse eşit olan volkanik kaya parçaları, Yeni Zelanda’nın hava kuvvetlerine ait bir uçak tarafından Auckland’ın bin kilometre kuzeyinde fark edildi.

Boyutları pinpon topuna benzeyen ponza volkanik kayaçlarından oluşan kayaları inceleyen uzmanlar, kütleyi ışığa tuttuklarında gözalıcı derecede bir beyazlıkla karşılaştıklarını, kayaların sualtı yanardağlarının patlaması sonucu oluştuğunu belirtti.

Uzmanlar, kaya parçalarının gemiler için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ve Yeni Zelanda’nın kuzey adalarında yer alan volkanik dağ Tongariro’daki kül püskürmeleriyle ilgili olmadığına inandıklarını sözlerine ekledi.