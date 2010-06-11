Dünyayı kurtarmanın yolu İslam

T24 - İngiliz kraliyet tahtının vârisi Prens Charles dün Oxford Centre'daki İslami Çalışmalar Bölümü'nde yaptığı konuşmada “Çevreyi korumak için İslam'ın manevi prensiplerini takip etmeliyiz” dedi.



İngiltere veliaht prensi çevrecilere seslendiği konuşmasında “Dünyayı kurtarmak için İslam’ın izinden gidin” dedi. Prens Charles önceki gün Oxford Centre İslami Çalışmalar Bölümü’ndeki ‘İslam ve Çevre’ konuşmasında, “Çevreyi korumak için İslam’ın manevi prensiplerini takip etmeliyiz” diye konuştu. Bir saat süren konuşmasında Prens Charles, insanoğlunun dünyayı yok etmesinin bütün kutsal kitaplara, özellikle de İslam dinine aykırı olduğunu söyledi. İnsan ve doğa arasındaki bölünmenin sadece sanayileşmeyle ortaya çıkmadığını, insanın doğaya karşı tutumuyla da alakalı olduğunu belirten Prens, bunun da kutsal geleneklere ters düştüğünü belirtti.



Tahta geçince İngiltere Kilisesi’nin de başına geçecek olan Prens Charles, Kur’an-ı Kerim’e ilişkin kendi yaptığı çalışmayla ilgili de derin bir konuşma yaptı ve Kur’an’ın insan ve doğa arasında ayrım olmadığını anlattığını söyledi.





Yine ‘Müslüman mı’ sorusu...



Konuşmasında dini, diğer gözde konusu çevreyle birleştiren Prens Charles, “Bu gezegeni çok iyi bir nedenden ötürü diğer canlılarla paylaşıyoruz. O neden de şu: Etrafımızı saran bu karışık yaşam ağında tek başımıza var olamayız. İslam her zaman bunu öğretti” dedi. Konuşma, basında sık sık yer alan Prens’in İslamiyet’i seçtiği haberlerini yine gündeme getirdi.





