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BBC Türkçe

'Dünyayı kurtaran adam' öldü

Soğuk savaş döneminde Sovyet ordusunda görev yaptığı sırada olası bir nükleer faciayı önleyen Stanislav Petrov 77 yaşında hayatını kaybetti. Petrov kendi inisiyatifiyle, ABD'den füze atıldığını gösteren bilgisayarların hata yaptığına karar verdi ve üstler

29 Nisan 2018 20:30

Soğuk Savaş döneminde Sovyet ordusunda görev yaptığı sırada olası bir nükleer faciayı önleyen Stanislav Petrov , 77 yaşında hayatını kaybetti.

Petrov, 1983'te çalıştığı nükleer erken uyarı merkezinde, bilgisayarların hatalı bir şekilde ABD'den füze atıldığını gösterdiği sırada görev başındaydı.

Yarbay Petrov kendi inisiyatifiyle, bilgisayarların hata yaptığına karar verdi ve üstlerini uyarmadı.

Stanislav Petrov'un yıllar sonra ortaya çıkan hamleleri büyük olasılıkla bir nükleer savaşı önledi.

Petrov'un aslında geçen Mayıs ayında evinde öldüğü, ancak ölümünün daha yeni kamuoyuna açıklandığı bildirildi.

Petrov BBC Rusça Servisi'ne 2013'te verdiği söyleşide, 26 Eylül 1983'ün ilk saatlerinde bazı Amerikan füzelerinin ateşlendiğini gösteren bilgisayar verileri gördüğünü söylemişti.

Petrov "Bir füze saldırısı olduğuna dair tüm verilere sahiptim. Komutanlarıma bildirseydim, kimse bir şey diyemezdi. Tek yapmam gereken telefonu elime almak ve en üst düzey komutanlarımıza doğrudan bağlanan hattan onlara haber vermekti. Ama hareket edemedim. Sıcak bir kızartma tavasının üzerinde oturuyor gibiydim" demişti.

Aldığı eğitim, Sovyet ordusunu doğrudan araması gerektiğini öngörse de, Petrov bunun yerine karargâhtaki nöbetçi subayı aradı ve sistemde bir arıza olduğunu söyledi.

Petrov'un aldığı karar yanlış olsaydı, ilk patlamalar birkaç dakika sonra gerçekleşecekti.

Petrov "23 dakika sonra hiçbir şey olmadığını anladım. Gerçek bir saldırı olsaydı, zaten hemen anlardık. Çok büyük bir rahatlamaydı" dedi.

Daha sonra yapılan bir araştırma, Sovyet uydularının bulutlardan yansıyan güneş ışınlarını kıtalararası füzelerin motorlarıyla birbirine karıştırdığını ortaya koydu.

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