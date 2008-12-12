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Dünya

'Dünyayı kurtaran adam'

Avam Kavamarası’ndaki konuşmasında 'dünyayı kurtardığını' söyleyen İngiltere Başbakanı Brown komedi malzemesi oldu

12 Aralık 2008 02:00

Avam Kavamarası’nda önceki gün yaptığı bir konuşmada yanlışlıkla “dünyayı kurtardığını” söyleyen İngiltere Başbakanı Gordon Brown, ülkede bir numaralı komedi malzemesi oldu.

Brown konuşmasında, “Sermaye yapısının yeniden düzenlenmesinin ilk hususu bankaları kurtarmaktı, aksi takdirde çökerdi” dedikten sonra şöyle devam etti, “Yalnızca dünyayı kurtarmakla kalmadık, bankaları kurtarmakla....” Brown’ın bu gafı, Avam Kamarası’ın tamamında bir kahkaha tufanına neden oldu.

Brown’ın siyasi rakipleri ve karikatüristler ona “Süper Gordon” adını takmakta geç kalmadı.

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