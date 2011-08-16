'Dünyayı Hristiyanlar yönetsin'

T24 - ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin 2012 seçimleri için önde gelen adayları ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Michele Bachmann ve Teksas Valisi Rick Perry’nin ülkenin İncil’le yönetilmesini isteyen hareketle bağlantıları olduğu ortaya çıktı.



Teksas Valisi Rick Perry önceki gün başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Michele Bachmann ise ilk anketlerde önde gidiyor.



ABD’nin eski Başkanı George W. Bush’un danışmanları arasında ‘Christian Reconstructionism’ isimli yapılanmadan bir kişi olduğu ortaya çıktığında kıyamet kopmuştu. Zira, bu kişiler Tanrı’nın ulusları yönetmek için Hıristiyanlara yetki verdiğini, Amerikan anayasasının yerini İncil’in almasını, eşcinsellerin asılmasını, köleliğin geri gelmesini savunuyordu. Kimse bu gruptan bir kişinin Cumhuriyetçi Parti’nin zirvesine çıkabileceğini düşünmemişti. Ancak 2012 başkanlık seçimlerine adaylığını koyan üç Cumhuriyetçi, Bush yönetimini mumla aratacak gibi görünüyor.



Milliyet'in haberine göre, adaylardan Rick Perry ve Michele Bachmann’ın Christian Reconstructionism hareketinin bir kolu olan Dominasyon’a bağlı olduğu ortaya çıkarken, üçüncü aday iş adamı Mitt Romney ise modern hayata karşı çıkan, çokeşliliği benimseyen Mormon mezhebinin üyesi.

Bachmann ilk sınavı geçti



Amerikalı gazetecilerin yaptığı incelemeler, pazar günü düzenlenen festivalde anketlerde birinci gelen Bachmann ile Perry’nin Dominasyon hareketiyle yakın olduğu, konuşmalarında sık sık bu hareketin liderlerinin eserlerinden alıntılar yaptığını ortaya çıkardı. Bachmann’ın, Dominasyon görüşünü benimseyen ‘Truth in Action Ministries’ hareketine yakın olduğu biliniyor. Bachmann, kilisenin yanı sıra, bir televizyon kanalına sahip olan Truth in Action Ministries’in bir belgeselinde konuşmacı olarak yer almıştı.

‘Siyahlar köle olmalı'



Bachmann burada kürtaj karşıtı söylemlerde bulunmuş ve kilise için alınan yüzde 10 dışında devletin vergi almaması gerektiğini savunmuştu. Bachmann, internet sitesinde Truth in Action Ministries’in yöneticilerinden George Grant’ın Amerikan iç savaşını “Hıristiyan Güney’in Tanrısız Kuzey” ile mücadelesi olarak tanımlayan, siyahların köle yapılmasının Tanrı’nın isteği olduğunu savunan kitaplarını öneriyor.

Tanrı görevlendiriyor



Rick Perry’nin ise yine Dominasyon görüşlerini benimseyen ‘The New Apostles’ hareketi ile yakın bağları var. Hareket, ABD’de Hıristiyan toplumunun oluşturulmasını savunuyor. Aile, din, sanat, eğlence, medya, hükümet, eğitim ve iş dünyasının Tanrı’nın, yani kendi adamlarının kontrolünde olmasını amaçlıyorlar. Perry, 6 Ağustos’ta Tanrı’nın ABD’yi kurtarması için dev bir dua toplantısı düzenlemişti.

Bush'u mumla arayacaklar



George W. Bush, Protestan Kilisesi’nin muhafazakar kesimi olan Evanjeliklerin üyesi. Evanjelikler kürtaja karşı çıkıyor, okullarda Hıristiyanlık derslerinin okutulmasını talep ediyor. Evanjeliklerin “Hıristiyan bir Amerika” oluşturmak istediği iddia ediliyor. Liberal yorumcular, dine sık sık atıfta bulunan Bush’un kilise ve devlet ayrımını aşındırdığını söylüyordu.



Kalvinist teorisyen R. J. Rushdoony’nin 1960’larda kurduğu Christian Reconstructionism’in hareketinin bir kolu olan Dominasyon, dünyayı Hristiyanların yönetmesi, Hristiyan olmayan ülkelerde de Hristiyanların sözünün geçmesi gerektiğini, Hıristiyan olmayan kişilerinse yönetimin kutsallığı bozduğunu savunuyor. Sivil hukukun yerini de İncil’in almasını amaçlıyorlar.