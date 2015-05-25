Dünyayı gezdi, Türkiye'de emniyet şeridinde öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otomobilin emniyet şeridinde arkadan çarptığı Fransız bisikletçi Christian Jean Auguste Niaffe yaşamını yitirdi.

Bundan önce 40 ülke gezen ve son olarak Türkiye’de bisiklet turuna çıkan bilgisayar mühendisi Niaffe, Gökova’da mola verdikten sonra Marmaris ilçe merkezine hareket etti. DHA'da yer alan habere göre, İlçe merkezine 15 kilometre kala Taşhan Mevkii’nde rampa çıkan 59 yaşındaki Niaffe’ın bisikletine, bir otomobil virajda arkadan çarptı.

Ağır yaralı Niaffe ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Muğla Sıtkı Koçman Araştırma ve Eğitim Hastanesi’ne sevk edilen Niaffe, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Niaffe’ın cenazesinin bugün uçakla ülkesine gönderileceği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Paris’te yaşayan Niaffe, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde bilgisayar eğitimi veriyordu. Şu zamana kadar beş ayrı kıtada 40 ülke gezen Fransız gezgin, kişisel sayfasında içlerinde Özbekistan, Bolivya, Kamboçya, İran gibi ülkelerin de olduğu 16 ülkeyi daha gezmek istediğini yazmıştı