"Dünyayı değiştirecek bir hareketin temel taşı": George Floyd toprağa verildi

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Polis tarafından gözaltındayken öldürülmesi ABD genelinde sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı dev protestolara yol açan siyah vatandaş George Floyd, memleketi Houston'da toprağa verildi.

4 saat süren cenaze töreni neredeyse tüm haber kanalları tarafından canlı yayınlandı. Törende Floyd'un yakınları ve bazı siyasetçiler konuşma yaptı.

Floyd'un akrabalarından Williams, polis şiddetine kurban giden yakınının sevecen ve unutulmaz bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi. Floyd'un küçük kardeşi, abisinin öldürüldüğü görüntülerin kendisini nasıl travmatize ettiğini ve gecenin ortasında sürekli uykusundan uyandığını ifade etti. Floyd'un abisi, "O benim Süpermenimdi" diye konuştu.

Cenazede ana konuşmayı yapan vatandaşlık hakları aktivisti papaz Al Sharpton, "Tanrı dışarıda bırakılan taşı aldı ve onu tüm dünyayı değiştirecek bir hareketin temel taşı yaptı" ifadelerini kullandı.

Floyd'un cenaze töreninde yaklaşık 6 bin kişi açık duran altın rengi tabutun önünden geçerek saygılarını sundu. Tabut daha sonra bir at arabasıyla gömülmek üzere mezarlığa taşındı. At arabası geçerken iki sıra üniformalı Houston polisi selam durdu.

Daha önce Kuzey Carolina ve Minneapolis'te de Floyd için cenaze törenleri düzenlenmişti.

Floyd, ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltına alındıktan sonra Derek Chauvin isimli bir polis memuru diziyle boynuna bastırmaya başladı. "Her yerim acıyor" ve "Nefes alamıyorum" feryatlarında bulunan Floyd, Chauvin'in yaklaşık 9 dakika boynuna bastırmasının ardından hayatını kaybetti. Olayı gören üç memur cinayete müdahale etmedi. Floyd'un son sözler protesto hareketinin sembolü haline geldi.