-DÜNYAYI 10 MEGA TREND DEĞİŞTİRECEK İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Büyüme Danışmanlığı ve Araştırma (Growth Consultancy & Research) kuruluşlarından Frost & Sullivan'ın trend araştırmasına göre, iş yaşamında giderek ağırlık kazanan ve konumlarını güçlendiren kadınlar, her üç çalışandan biri olarak öne çıkacak, beyin göçü tersine dönecek, sağlık, yaşam biçimi haline gelecek. ''Global Mega Trendler 2020 ve Yenilikçi Vizyoner Araştırma Programı'' çalışması, ''Mega Şehir ve Mega Bölge Koridorlarının Oluşumu'', ''Doğaya Dönüş Akımında İkinci Devrim: Akıllı Sistemler'', ''Geo-Sosyal Ağlar'', ''Kusursuzluğa Giden Yenilikçilik (Innovating to Zero)'', ''Dünya Sahnesinde Türkiye Gibi Yeni Oyuncuların Devri: BRIC Ötesi (Brezilya, Rusya ve Çin'in Ötesine Bakmak)'', ''Uydular: Uzay Boşluğunun Verimi (Space Jam)'', ''Kişisel Robotlar'', ''Elektrikli Araçlar (E-Mobilite)'', ''Yeniden Tanımlanan İş Modelleri'' başlıkları altında toplanan 10 mega trendin geleceğin dünyasında anahtar rol oynayacağına vurgu yapıyor. Araştırmaya göre, yakın geleceğin yeni dünyasında birçok kavram yeniden tanımlanacak. Bu kavramlardan biri de sağlık olacak. Araştırmanın ortaya koyduğu bulgulara göre, geçtiğimiz son 10 yıldan farklı olarak sağlık kavramı hastalıkların tedavisi ve teşhisi anlamının çok ötesine taşınarak akıl, ruh ve vücudun bir bütün olarak ele alındığı bir yaşam biçimi haline gelecek. İş yaşamında ise giderek ağırlık kazanan ve konumlarını güçlendiren kadınlar, her üç çalışandan biri olarak öne çıkacak ve özellikle bazı ülkelerin yönetim kadrolarının yüzde 40'ını aşkın kesimini oluşturacak. 20. yüzyılın önemli trendlerin biri olan gelişmiş ülkelere yönelik beyin göçü tamamen boyut değiştirerek tersine bir seyir izlemeye başlayacak. Örneğin Hindistan gibi halen emek yoğun iş yapma süreçlerinin egemen olduğu ülkeler, yalnızca ülkelerine geri dönmek isteyen Hint kökenli meslek sahiplerine değil, daha iyi ekonomik beklentileri olan Avrupalı ve ABD'li meslek sahiplerine de ev sahipliği yapacak. Araştırma, geleceğin yeni kentleşme trendinde şehir merkezlerinin çevrelerinde yer alan banliyö ve uydu kentlerin kent merkezleriyle entegrasyonunu öngörüyor. Giderek ivme kazanan bu eğilim, kent merkezlerinin dünya ortalaması 40 kilometre olan çaplarını 64 kilometreye çıkaracağı ve sınırların boyut değiştireceğini belirliyor. E-mobilitenin (Elektrikli Araçlar) ise yakın gelecekte kişisel mobiliteyi yeniden tanımlaması bekleniyor. Araştırmadan çıkan verilere göre, 2020 yılında elektrikli bisiklet, scooter, dört tekerlekli binek araç ve otobüs olmak üzere 40 milyonu aşkın elektrikli aracın satılacağı tahmin ediliyor. Buna paralel olarak, e-mobilite pazarı dikkate alındığında yeni fırsat otomobil üretmek değil, otomobil kullanımına yönelik gelişecek şarj istasyonları, kullanılmış pil dönüşümü, nakit ödeme yerine elektronlarla ödeme gibi dolaşım ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözüm paketlerinin sunulmasında olacak. -SIFIRA DOĞRU YENİLENME TRENDİ- Frost & Sullivan'ın araştırması, sosyal ağların bir sonraki aşamasının coğrafi merkezlerin ve sosyal dinamiklerin artırılmasını sağlayacak ''coğrafi kodlama ve işaretleme'' hizmetleri olacağını belirliyor. Çevredeki olaylar ve kişilerle bağlantı kurmak ve koordine olmak için kişisel bilgiler ve beğeniler konum odaklı servislerle eşleştirilecek. Bu tarz yeni geo-network oluşumu, gerçek zamanlı etkileşim devrini getirecek, iş dünyasında ve bireyler arasındaki iletişim tamamen eşzamanlı hale dönüşecek ve reklamcılık başta olmak üzere birçok kavram temelden değişecek. Frost & Sullivan tarafından formüle edilen bir başka mega trend ise ''sıfıra doğru yenilenme'' başlığını taşıyor. Bu trend sıfır emisyon, sıfır kaza, sıfır ölüm, sıfır zarar, sıfır güvenlik suiistimali ve karbon nötr fabrika gibi geleceğin gündem maddeleri olacak yeni konuları içeriyor. Araştırma, hazırlanan özel raporlarla söz konusu global trendlerin gelişimini gözler önüne sererek, değişime uyum sağlama yoluyla büyümek isteyen şirketlerin önünü açmayı hedefliyor. -FROST&SULLIVAN- 1961 yılından bu yana 40 ülkede 2000’in üzerinde analist ve danışmanla otomotiv, enerji, havacılık ve savunma, telekomünikasyon, sağlık, kimya gibi sektörlerde 14.000 firma ve kuruluşa hizmet veren şirket, müşterilerinin büyümelerini hızlandırmalarını, gelişme, yenilik ve liderlik alanlarında en yüksek düzeye ulaşmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyor.