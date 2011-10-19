Dünya'ya yine bir uydu düşecek

T24

Cuma ile pazartesi arası düşecek



1999'dan beri haber alınamıyor



Alman Uzay ve Havacılık Merkezi sözcüsü Andreas Schütz, ROSAT adlı uydunun bir minivan büyüklüğünde olduğunu ve atmosfere girince yanmaya başlayacağını söyledi.Schütz, 1.9 ton ağırlığa ulaşan toplam 30 uydu parçasının dünyaya düşmesinin beklendiğini belirtti ve bunun Cuma ile Pazartesi günleri arasında olabileceğini bildirdi.Uydu parçalarının düşeceği noktalar tam olarak bilinmiyor, ancak kutup bölgeleri hariç çok geniş bir alandan söz ediliyor.Bilimsel çalışmalarda kullanılan ROSAT, 1990 yılında yaklaşık 550 kilometre yükseklikteki yörüngesine fırlatıldı ve uzaydan ilk röntgen ışınlı görüntüleri elde etti. Uydunun görevi resmi olarak 1999'da sona erdi. Bu tarihten beri uydu ile bağlantı kurulamadı. Uydunun itici motoru bulunmadığı için bu metal yığınının yörüngesini değiştirmek veya kontrollü şekilde düşüşünü sağlamak mümkün değil.Avrupa Uzay Ajansı Uzay Çöpü bölümü Başkanı Prof. Heiner Klinkrad, paniğe gerek olmadığını, her yıl tonlarca uzay çöpünün Dünya'ya düştüğünü belirterek, "Bir insanın kafasına uzay çöpü düşmesi 100 milyarda bir ihtimal" demişti.