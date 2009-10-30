Dünyaya web sitesi tasarlıyor

Nexum Boğaziçi, Alman BSH Ev aletleri bünyesinde bulunan Bosch, Siemens, Gaggenau’nun bütün dünyadaki web sitelerini tasarlama ihalesini kazanırken, 3-5 milyon Euro’luk bütçesi bulunan projeyi halen devam ettiriyor.



Nexum Boğaziçi CEO’su Emre Gürül, uluslararası konkurları kazanarak Türkiye’den dünyaya web sitesi tasarlamaya başladıklarını söyleyerek, “Son dört yılda Türkiye’den 6.7 milyon Euro’luk web sitesi ihracı yaptık. BSH’in 50 ülkede 66 web sitesi yaparak online hale getirdik. Güncellemelerini de yapmaya devam ediyoruz. Japon Sony’nin de ülke sitelerinin iyileştirilmesi projesini aldık. Bu da 1 milyon Euro’luk proje” dedi.



BSH projesini aldı



Gürül, BSH projesinin 2005 yılında başladığını ve 16 firma arasından sıyrılarak projeyi aldıklarını belirterek, “Yıllık ciromuz 3.2 milyon Euro. Bunun yüzde 50’si ihracattan geliyor. Almanya’nın ikinci büyük seyahat acentesinin de sitelerini tasarlayacağız. 3 ay önce Hamburg’da ofis de açtık. Hamburg ve Münih de satış yapmaya başlayacağız” diye konuştu. Emre Gürül, web sitesi sektörünün krizden etkilendiğine de işaret ederek, şöyle konuştu: “Geçen yıla göre yüzde 25’lik ciro düşüşü var. İlk altı ay talep azdı ama son birkaç aydır sektör hareketli. Eleman alımına başladık.”



Şirketin yaş ortalaması 26



Dört kişinin kurduğu Nexum Boğaziçi, 2001 yılında Alman bir şirketle ortaklık yapmış. Şirket ortakları, 2004 yılında Alman ortaktan tüm hisseleri ve isim hakkını alarak ayrılarak, bu süreçten sonra çok hızlı büyümeye başladılar. Şirket dünyada da en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasında yer alıyor. Krizde teknoloji sektörü küçülürken Nexum Boğaziçi yüzde 25 büyüme göstiyor. Genç bir kadroya sahip olan ve yaş ortalamasının 26 olduğu firmanın, CEO’su ise 32 yaşındaki Emre Gürül.

