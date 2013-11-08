Dünya'ya düşecek ama ne zaman ve nereye?

Avrupa Uzay Ajansı’na ait bir uydu önümüzdeki birkaç gün içinde Dünya’ya düşecek, ancak tam olarak ne zaman ve nereye çarpacağını henüz kimse bilmiyor.

New York Times’ın haberine göre uydunun Dünya’da neredeyse her yere çarpma ihtimali var. Manyetik ölçümlerle Dünya’nın yerçekimsel alanı konusunda yeni bilgilere ulaşılmasını sağlayan ve geçen ay yakıtı biten bir tonluk uydunun atmosferde yanması, fakat 25 ila 45 parçasının yeryüzüne ulaşması bekleniyor.

En ağır parça 90 kilo

Yere veya okyanusa çarpan en ağır parça muhtemelen 90 kilogram civarında olacak. En muhtemel çarpma zamanı, pazar veya pazartesi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir uzman, “Şu anda uydu, motorsuz ve pilotsuz bir uçak gibi” dedi.

Uzmanlara göre çok küçük olmakla birlikte Dünya’ya düşecek olan uydunun bir insanı yaralama riski var.