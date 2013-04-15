Dünyaya bir Bush daha geldi!

ABD'nin eski başkanlarından George Bush dede oldu. Bebeğe Margaret Laura Mila Hager adı verildi.



ABD'nin eski başkanlarından George W. Bush'un kızı Jenna Bush Hager, New York'ta bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Bush, anneannesi ve babaannesinin ismi verilen Margaret Laura Mila Hager ile annesinin iyi olduğunu söyledi.

Eşi Laura Bush ile torunlarını hastanede ziyaret ettiklerini belirten Bush, ailesinin genişlemesinden son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Bush'un ikiz kızlarından 32 yaşındaki Jenna, babasının 2004'teki seçim kampanyasında tanıştığı Henry Hager ile 10 Mayıs 2008'de evlenmişti. Jenna, "Today" televizyon programında çalışıyor.