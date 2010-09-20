Dünya'ya benzer yeni bir gezegen her an bulunabilir!

T24

ABD’li iki bilimci, Dünya’ya çok benzeyen ve üzerinde yaşanabilir ilk Güneş-dışı gezegenin Mayıs 2011’de bulunacağı kanısında. Profesörler, tespitlerini çok karmaşık matematiksel olasılık hesaplarına dayandırıyor.Harvard ve California üniversitelerinde araştırmalar yapan Samuel Arbesmans ile Gregory Laughlins, son yıllarda Dünya ile benzerlikler taşıyan gezegen keşiflerinin hızla arttığını, elde edilen verilerle matematiksel olasılık hesaplarını bir arada kullanarak, ‘Dünya-gibi’ bir gezegen keşfinin sanıldığından çok daha yakın olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.İkili çalışmalarında ağırlıklı olarak Kepler Uzay Teleskobu’ndan elde edilen görüntü ve verileri kullandı. Verilerden bir ‘yaşanabilirlik oranı’ oluşturan ikili, bilinen tüm Güneş-dışı ve Dünya benzeri cisimleri bununla sınıflandırmaya başladıOlasılık hesapları da çıkaran ikiliye göre ‘yaşanabilirlik oranı’ 1’de 1’e yakın olan bir gezegenin Güneş Sistemi dışında bulunma olasılığı 2013’e kadar yüzde 66, 2020’ye kadarsa yüzde 75 düzeyinde. Ancak medyan (ortanca) değerin çok daha yakın bir tarihe işaret ettiğini söyleyen bilimciler, bunun Mayıs 2011 civarında olabileceği sonucuna vardı.Elbette Dünya'ya benzer nitelikler taşıyan ve yaşanabilir bir gezegenin keşfi, insanoğlunun oraya ulaşabileceği anlamı taşımıyor. Zira bu gezegenlerin çoğu Dünya'dan yüzlerce ışık yılı uzakta bulunuyorHaber dünyanın en çok satan popüler bilim dergisi Popular Science'ta yer aldı.