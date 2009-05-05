Dünyaya 25 yeni nükleer santral geliyor

Elektrik üretiminde nükleeri en çok Fransa kullanırken Çin biner megavattan 6 santralin yapımına başladı.



Mersin-Akkuyu'da kurulması planlanan Türkiye'nin ilk nükleer santralının inşaatı ve işletimi için açılan yarışmanın sonucu beklenirken, geçen yıl 3 ülke yeni nükleer santral yapımına başladı.



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) verilerinden derlediği bilgilere göre, son 5 yılda toplam 23 bin 581 megavat kurulu güçte 25 nükleer santral inşaatına başlanırken, toplam 11 bin 953 megavat güçlük nükleer enerji şebekeye dahil oldu.



Buna göre, 2008 yılında 10 bin 470 megavat güçte 10 adet nükleer santral yapımına başlandı. Nükleer enerjideki payını artırmak isteyen Çin, 2008 yatırımında biner megavattan 6 adet santral yapımına başladı.



Toplam 1.3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de elektrik tüketimi 3,3 trilyon kilovat saat.



Öte yandan Rusya'da 1085'er megavattan iki santral, Güney Kore'de de 960 ve 1360 megavat güçte iki santralin yapımı sürdürülüyor.



2007 yılında da Çin, Hindistan ve Romanya'da toplam kurulu gücü bin 857 megavat olan yeni üniteler yapılırken, 2'şer adet Çin ve Güney Korede, diğerleri Japonya, Fransa ve Rusya'da olmak üzere 7 adet nükleer santral yapımına başlandı.



Nükleer enerjinin elektrikteki payı



Elektrik üretiminde nükleerin payı en yüksek ülke yüzde 64,4 ile 59 santrali bulunan Fransa. Bunu, Litvanya yüzde 54,3, Slovakya yüzde 54,1, Belçika yüzde 49,1 ile izliyor.



Nükleerin payı Ukrayna'da yüzde 48,1, İsveç'te yüzde 46,1, Ermenistan'da yüzde 43,5, Slovenya'da yüzde 41,6, İsviçre'de yüzde 40.



ABD'de bu oran yüzde 19,4, Rusya'da yüzde 16, İngiltere'de ise yüzde 15,1. Nükleer yatırımları ivme kazanan Çin'de ise nükleer enerjinin elektrik üretimi içindeki payı yüzde 1,9.



Dünya genelinde kurulu gücü 370 bin 221 gigavat toplam 436 nükleer santral bulunuyor. ABD'de 104, Fransa'da 59, Japonya'da 53, Rusya'da 31, Kore'de 20, İngiltere'de de 19 nükleer santral çalıştırılıyor.



Dünya genelinde 44 nükleer santral yapım aşamasında bulunurken, 5 nükleer güç santrali uzun dönemli kapatılmış durumda.



Ülkeler itibariyle çalışan nükleer santrallerin sayısı ve kurulu güçleri ile 2008 yılında inşaat aşamasında olan santraller şöyle:



