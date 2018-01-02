T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak artık yasak

8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti

02 Ocak 2018 20:56

Dünyanın en yüksek dağı kabul edilen Everest'e, yalnız tırmanmak yasaklandı.

Kyodo ajansı, Nepal'in, kaza sayısını azaltmak için dağcılık mevsiminin ilkbaharda başlamasıyla Everest dahil ülkedeki dağlara yalnız başına tırmanmayı yasakladığını duyurdu.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelere göre, görme engelliler ve iki uzvu eksik olanlar dağlara tırmanamayacak.

Yeni kurallar, güvenliği sağlamanın yanı sıra Şerpa kılavuzlarının istihdamını artırmayı amaçlıyor.

Yasak, bazı profesyonel dağcıların ve fiziksel engellilerin eleştirisine neden oldu.

8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER

Everesttırmanışdağcılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24